Додано: Нед 01 лют, 2026 10:48

ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав: Карелия была с самого начала в составе СССР на правах автономии. была с самого начала в составе СССР на правах автономии.

Ви підручник історії радянського союзу якого року гортаєте?

1917. Після розпаду імперії Фінляндія стала незалежною.

Уся «фінська Карелія» (включно з Виборгом) залишилася у складі Фінляндії.

1939–1940: Зимова війна

СРСР вимагав від Фінляндії поступитися частиною Карелії для «безпеки Ленінграда».

Фінляндія відмовила → почалася Зимова війна. Ви підручник історії радянського союзу якого року гортаєте?

Понятно, об АКССР вы не слышали. Понятно, об АКССР вы не слышали.

Може за КАсср? Бо Каракалпакія ну ніяким боком.Ні, не чув. Апочємувиспгашиваєтє?Свого часу по цій клятій історії, десь починаючи з Керенського, у мене була трійка. Чому? Це все з клятого радіоприймача VEF, який в нас був.Слухав не тільки "Голосамєрікі", а й усілякі "Радіодамаск", "Радіотірана".Батя, ще коли служив у Тірасполі, розповідав як вони відправляли "сирійців" на бойових літаках МіГ-21, воювать з Ізраїлем.Багато було інформації за Японію, Сахалін, В`єтнам, Кубу, Афганістан та багато іншого.Політінформація, послухав новину за Чернобиль, виступив... після чого сказали шо дорога до камсамолу мені зачинена і я пашьол по наклонной.Після розвалу цієї махіни, коли повилазили всі ці новини з усіх прасок, я сказав- і після цього всього вони мені у носі забороняли ковирятись.Так ось, повернемось до Фінляндії, я колись жив у невеличкому містечку біля ще тоді лєнінграду, з назвою Кузьмолово, до війни це містечко називалось(трішки забулось, складна для мене назва) Куйсманмяки.Чи ви мені теж у носі забороняєте ковирятись?Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.Поки ви цього не пройшли- ви цього не зрозумієте хто фашисти.