Тверезий погляд на ситуацію, що складається - майже один в один мої дописи, які видаляють (але це поки що). - 3:10 зупинка війни - це план Трампа, продовження війни - це план путіна і Зе; - 4:30 атаки на російські НПЗ - сумнівні результати; - 7:30 після миру путін обов'язково знову нападе, якщо готуватись як у 2019-2022; - 11:00 ППО міст - за 4 роки потрібно було наростити парк Гепардів, Скайнексів, Скайсентінелів і тому подібного; - 14:00 "росія скоро рухне" - ФСБшні наративи, які часто повторюють і наші потужники; - 16:00 зенітні дрони не справляться з реактивними шахідами; - 17:00 дякуючи Зе Україна втратила багато хороших шансів на вихід з війни; - 23:00 умови виходу з війни щоразу погіршуються; - 28:00 чим все закінчиться, якщо війну не зупинити - "через 5-6 років сидітимемо десь в еміграції і дискутуватимемо, хто винен, що ми в черговий раз втратили державу".
ЛАД написав:после войны территория советской Карелии сильно увеличилась.
Сама собою, плюс фіни ніколи в Сибір не засилались. Я зрозумів шо вам шось доводить це марна трата часу, гортайте далі свій підручник історії.
Понятно, такому знатоку, как вы, підручник історії не потрібен.
Стосовно іншого вашого питання за окупацію, так, в моєму житті була і окупація.
Не помню, чтобы я задавал вам этот вопрос
Вчора, ви забули? Я- ні.
ЛАД написав:Вы уже в оккупации?
Вы и вопросы не в состоянии понимать. Вопрос был о "лёгкости" пенсионеру с оккупированноф территории доьраться "до найближчої Грузії або Туреччини". Вы в ответ, как на ветке об эмиграции, продемонстрировали умение пользоваться гуглом и привели цены на билеты Минводы-Тбилиси. Но сейчас на прямой вопрос вы не ответили.
Сибарит написав:......... Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.
Не знаком с правилами пользования телефоном в армии/на фронте, но почему с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее?
Не на всех есть режим полета. Там, где есть, его непросто найти и неудобно работать. Ну и функционал в режиме полета очень сильно ограничен.
ЗЫ Там, где требуется полное выключение, все равно, что выключать
Schmit Ви та Ко переймалися блекаутами на рф. Ось знайшла підбірку, де саме на рф сидять без світла та/або без тепла станом на 28 січня - 31 січня 2026. "У будь-який момент часу від кількох сотень до кількох тисяч будинків залишаються без опалення. Випадають цілком невеликі міста, де 30-40 градусів морозу на вулиці. Причина – старі мережі та перевантаження. Причому найбільші проблеми – в Підмосков'ї. Регіон перенаселений, там побудували колосальні обсяги житла. Через перепади навантаження страждає забудова попередніх періодів." https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... svitla.htm