Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16638166391664016641>
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:52

  katso написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:человек свою пенсию заработал и может получать, а если РФ готова платить вторую, то это их проблемы.

Ви би хотіли так другу отримать, нікуди з Харкова не виїжаючи?

Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?

так й було б, якби захопили. але чого тут цноту з себе показувати? я казав - я би в окупації не жив. ЛАД сказав, що він би залишився - це така справа, кожен для себе вирішує.
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:53

  fler написав:Schmit
Ви та Ко переймалися блекаутами на рф. Ось знайшла підбірку, де саме на рф сидять без світла та/або без тепла станом на 28 січня - 31 січня 2026.
"У будь-який момент часу від кількох сотень до кількох тисяч будинків залишаються без опалення. Випадають цілком невеликі міста, де 30-40 градусів морозу на вулиці. Причина – старі мережі та перевантаження. Причому найбільші проблеми – в Підмосков'ї. Регіон перенаселений, там побудували колосальні обсяги житла. Через перепади навантаження страждає забудова попередніх періодів."
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... svitla.htm

А де там наша заслуга, як дзеркальна відповідь за шкоду, яку вони нам зробили?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:56

  fler написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:В обозримом долгосрочном будущем они и не смогут это сделать силой.
Да, сейчас кацапам основательно помогает Дональдак, но он же не вечный ... и осенью после выборов в Конгрессе наконец его власть начнет шататься.
И тогда вопрос с помощью от США может опять поменяется в нашу сторону

Не заметно, что они куда-то спешат...
А может и не поменяться: у Штатов в скором времени Тайвань может появиться. ..

Яка на вашу думку роль переговорів з Іраном? Чи це послабить рф у глобальному вимірі?

знайшли кого питати - там власної думки нуль :lol: чи це ви запитали, щоб це й показати?

будь яке дотискання союзників Раші - це її послаблення. можна по різному оцінювати ступінь, але послаблення є.
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А де там наша заслуга, як дзеркальна відповідь за шкоду, яку вони нам зробили?
Замість того щоб відремонтувати ЛЕП -вони пустили по нам ракету/бпла/снаряд(за такі ж гроші)... але впала їх ЛЕП...
Нашої заслуги в цьому немає...
Але в тому то й весь цимус, що дурневі не треба доводити що він дурень
Дурень своїми діями сам собі це доведе.
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:03

  Schmit написав:Тверезий погляд на ситуацію, що складається - майже один в один мої дописи, які видаляють (але це поки що).
- 3:10 зупинка війни - це план Трампа, продовження війни - це план путіна і Зе;

тверезий ? не думаю

Які дії Трампа, окрім ляпання язиком, приводять до зупинки війни ?
Може оплески Путіну та червона доріжка ?

Зе не хоче продовження війни, це маніпуляція.
тому ти намагаєшься прирівнять зе і путіна

Ти впевнений, якщо Україна припинить бойові дії, то путін зупиниться ?
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:05

  pesikot написав:Провал переговорів після здачі Донбасу дозволить Росії почати нову атаку вглиб України, - NYT
Експерти побоюються, що здача Слов'янська і Краматорська позбавить Київ найпотужнішої лінії оборони на сході, пише The New York Times. Частина Донецької області, яку все ще утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборонні споруди тут зводилися з 2014 року, задовго до повномасштабного вторгнення Росії.

Якщо мирний план провалиться вже після передачі земель – сценарій, який багато хто вважає цілком реальним – Росія опиниться в ідеальній стратегічній позиції для початку нового, блискавичного вторгнення вглиб ослабленої України

оце головний ризик територіальних поступок.

руські так часто волають про "реалії на землі" - так чого це в цьому питання так швидко перевзуваються? перемир'я по лінії фронту - найбільш розповсюджене й адекватне, якщо не було капітуляції...
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:09

  budivelnik написав:
  Schmit написав:А де там наша заслуга, як дзеркальна відповідь за шкоду, яку вони нам зробили?
Замість того щоб відремонтувати ЛЕП -вони пустили по нам ракету/бпла/снаряд(за такі ж гроші)... але впала їх ЛЕП...
Нашої заслуги в цьому немає...
Але в тому то й весь цимус, що дурневі не треба доводити що він дурень
Дурень своїми діями сам собі це доведе.

дурень це черговий раз покаже оточуючим. а собі на жаль нічого не зрозуміє, бо дурень...
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:15

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Schmit написав:А де там наша заслуга, як дзеркальна відповідь за шкоду, яку вони нам зробили?
Замість того щоб відремонтувати ЛЕП -вони пустили по нам ракету/бпла/снаряд(за такі ж гроші)... але впала їх ЛЕП...
Нашої заслуги в цьому немає...
Але в тому то й весь цимус, що дурневі не треба доводити що він дурень
Дурень своїми діями сам собі це доведе.
дурень це черговий раз покаже оточуючим. а собі на жаль нічого не зрозуміє, бо дурень...
Погодьтесь що в нас розбіжність в термінології...
Зрозуміти - може й не зрозуміє- бо дурень
А довести себе до гіршого стану - то ДОВЕДЕ .
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:16

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?

на Раші є списки на сотні тисяч людей, які будуть підлягати фільтрації. хто після поїде до Сибіру, а хто просто зникне - питання відкриття. всі, хто мав відношення до ЗСУ, теж постраждають. тому рахунок не на сотні тисяч, на мільйони...
........

Вы так хорошо осведомлены!
Похоже, что списки вы лично составляли.

ви якось визначитесь для себе - я український патріот чи проросійська консерва. чи вже просто не знаєте як ще накинути? ;) найбільш тупі ІПСОшники - на повному серйозі намагаються писати, що я консерва. є така демагогія - звинуватити опонента в своїх косяках. але кажу - найтупіші, бо людина яка читає мої дописи, розуміє - де я, а де Раша 8)

а про списки на знищення неодноразово казали. а місцеві ідіоти - ги-ги-ги,га-га-га. особливо коли замахи попереджували - як у випадку Бабченко чи Стерненко. а потім вбивають Фаріон та Парубія. можна ще згадати Аміну Окуєву...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 01 лют, 2026 14:34, всього редагувалось 1 раз.
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 14:18

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  budivelnik написав:Замість того щоб відремонтувати ЛЕП -вони пустили по нам ракету/бпла/снаряд(за такі ж гроші)... але впала їх ЛЕП...
Нашої заслуги в цьому немає...
Але в тому то й весь цимус, що дурневі не треба доводити що він дурень
Дурень своїми діями сам собі це доведе.
дурень це черговий раз покаже оточуючим. а собі на жаль нічого не зрозуміє, бо дурень...
Погодьтесь що в нас розбіжність в термінології...
Зрозуміти - може й не зрозуміє- бо дурень
А довести себе до гіршого стану - то ДОВЕДЕ .

гра слів... у нашому випадку він не доводить, він біжить до прірви чи вже стрібнув в неї. але поки що запевняє інших, що це від'ємний підйом...
2
4
5
