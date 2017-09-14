Додано: Нед 01 лют, 2026 22:27

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Shaman

Могу только повторить: это не приписывание своих мыслей другим? Причём. никак не обоснованное.

я не розумію, про що ви пишете й що маєте на увазі - цитуйте. Що таке "это" без цитати - не розумію. я не розумію, про що ви пишете й що маєте на увазі - цитуйте. Що таке "это" без цитати - не розумію. Не притворяйтесь дурачком. это относилось к вашему посту перед моим. Не притворяйтесь дурачком.относилось к вашему посту перед моим.

якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати... Вы совсем разучились не врать?

Вы ничего не цитировали, а сказали: "ЛАД пише".

M-Audio написав: Shaman написав: а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти? а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти? А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить. А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить.

) а от у вас чарговий особистий накид. ви може й краще знаєте історію, бо маєте багато часу. а я значно краще за вас розбираюся в економіці, та й загалом в багатьох речах - бо не маю вашої радянської зашореності (а міг би написати й по-іншому Насчёт знаний экономики вы значно перебільшуєте.

Насчёт "багатьох речей" ещё больше - зашоренности у вас выше крыши.

Мои знания это не результат того, что у меня сегодня больше времени, чем у вас (я, кстати, в этом не уверен), а результат того, что мне многое было интересно и я много читал всю жизнь. Да и сейчас, если в чём-то не уверен, то стараюсь разобраться и, во всяком случае, не пишу, если сомневаюсь. Или оговариваю это. В отличие от ваших безапелляционных и зачастую ошибочных утверждений. Насчёт знаний экономики вы значно перебільшуєте.Насчёт "багатьох речей" ещё больше - зашоренности у вас выше крыши.Мои знания это не результат того, что у менябольше времени, чем у вас (я, кстати, в этом не уверен), а результат того, что мне многое было интересно и я много читал всю жизнь. Да и сейчас, если в чём-то не уверен, то стараюсь разобраться и, во всяком случае, не пишу, если сомневаюсь. Или оговариваю это. В отличие от ваших безапелляционных и зачастую ошибочных утверждений.

тоді взагалі не розумію, про що мова.я вам кажу, як треба спілкуватися, щоб було менше непорозумінь, а він мені ше огризається. багато розмоляємо про рівень спілкування, але чомусь забуваємо, що це відноситься до ВСІХ.так ця розмова була чи ні?чи знову забув?цікаво, а чим ви так зайняті, що вважаєте, що у вас так мало вільного часу? невже десь працюєте?це не вам оцінювати мій рівень економіки - щось на валютній гілці мені немає з ким й поговорити. коли ви кажете, що зп в конвертах лише 20%, а я вдвічі більше - то ви звідки берете інфо - зі стелі? а я з реалій. але звісно ви краще за мене знаєте ситуацію з економікою. тільки я останні років 25 як раз працюю на різних промислових підприємствах - а ви де були ці 25 років? читали інтернет? але звісно знаєте краще ща мене. пам'ятаєте/знаєте, що таке "програми" Яника?ви часто пишете, що мої твердження помилкові, але щось жодного разу не довели - але кажіть далі