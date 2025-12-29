|
|
У Нідерландах зросла мінімальна зарплата
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 лют, 2026 23:02
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна оплата праці у Нідерландах зросла на 0,31 євро. Наразі працівники віком від 21 року отримують 14,71 євро за годину, а місячний дохід при стандартному робочому тижні досягає понад 2 200 євро брутто (понад 117 тис. грн).
