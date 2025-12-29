RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У Нідерландах зросла
мінімальна зарплата

У Нідерландах зросла мінімальна зарплата
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:02

У Нідерландах зросла мінімальна зарплата

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна оплата праці у Нідерландах зросла на 0,31 євро. Наразі працівники віком від 21 року отримують 14,71 євро за годину, а місячний дохід при стандартному робочому тижні досягає понад 2 200 євро брутто (понад 117 тис. грн).

Дивися повний текст
У Нідерландах зросла мінімальна зарплата
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100759
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли середня зарплата в Україні сягне $1000 — думка...
R2 » Чет 08 січ, 2026 10:46
1 325
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 10:46
moveton
Зарплата «в конверті» позбавить соцвиплат — ПФУ...
R2 » Сер 07 січ, 2026 09:54
1 394
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 січ, 2026 09:54
moskowdos
З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка
R2 » Пон 29 гру, 2025 16:55
2 596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 гру, 2025 06:44
novoaua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.