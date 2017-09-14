й як це правильно класифікувати? а то дехто полюбляє - так всі воюють. ні, не всі, розвинені країни так не воюють.
Легко зрозуміти, чому тепер використовуються такі терміни. Конвенція ООН про геноцид 1948 року визначає однією з п’яти ознак геноциду «умисне створення для якоїсь групи умов життя, розрахованих на повне або часткове фізичне знищення». Принаймні нинішні дії Росії багато в чому відповідають цьому визначенню.
Армія Путіна захопила менше ніж 1% української території у 2025 році, втративши при цьому сотні тисяч людей. За нинішнього черепашачого темпу захоплення України Росією потребувало б десятиліть і мільйонів життів.
У своїх офіційних заявах Путін продовжує демонструвати впевненість і хвалитися успіхами своєї армії. Однак за такої мізерної кількості реальних перемог це часто означає вигадування уявних досягнень. Звичка Путіна перебільшувати успіхи Росії повернулася до нього бумерангом наприкінці 2025 року, коли він неодноразово заявляв про взяття українського міста Куп’янська, а український президент Володимир Зеленський особисто відвідав місто і записав селфі-відео, яке викрило брехню російського правителя. Цей ганебний епізод підкреслив зростання розриву між гучними заявами Путіна про неминучу перемогу Росії та набагато витверезнішою реальністю на полі бою — з мінімальними успіхами і катастрофічними втратами.
Не маючи очевидного шляху до воєнної перемоги, Путін тепер відкрито застосовує стратегію терору проти цивільного населення України. Він сподівається, що, перетворивши зимові холоди на свою зброю і піддавши загрозі мільйони життів, зможе зломити український опір і змусити Київ капітулювати. Європа не бачила злочинів такого масштабу і жорстокості з часів Гітлера і Сталіна.
може путін хоче стати врівень? не здивуюсь... хоча не та людина, не потягне...
Schmit написав:Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Кому "нам" пан Шмидт? мы что-то решаем? Вы вместе с паном Ладом уже изумляете меня который день. Он потужному петиции пишите. Лучше сразу через ВПН и с какого-нибудь Уругвая
Как отметил fox767676, челобитные подавать не умею. Но дело не в этом. Понятно, что никто из форумчан к принятию решений отношения не имеет. Разве что fler. Но проблемка в том, что у нас достаточно высокий % незламных. Понятно, что большинство из них незламни на диванах, от которых не оторвутся при любых условиях. Тем не менее, я слышал и такие голоса: "В случае предательства (плохих условий мира) пойдём на Киев". И совсем не уверен, что такие "горячие головы" не найдутся в реале. Я, когда писал о Финляндии, отмечал, что там сумели принять тяжёлые условия мира благодаря трезвости и, главное, высокому авторитету Маннергейма. У нас, к сожалению, нет такого авторитетного политика.
"Он также скептически отнесся к идее, что Украина может просто "переждать" Россию до экономического коллапса. По его мнению, у Москвы есть еще время, а у Киева — нет.
"Мы измотаны, и в первую очередь речь идет не об оружии, не о ракетах, а о людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все измотаны. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет", — подчеркнул глава ОВА."
Странно, он же вроде с зеленого кодла? А шо, методичку не с той папки взял?