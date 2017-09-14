Додано: Нед 01 лют, 2026 23:33

fler написав: Schmit написав: Сталін також хотів усю Фінляндію, а мєдвепут у 2008 - усю Грузію, але якось домовились і ніхто знову не напав.

Та й де б зараз була та Фінляндія, та й де б зараз була та Грузія, якби вони мислили твоїми незламними штампами? Сталін також хотів усю Фінляндію, а мєдвепут у 2008 - усю Грузію, але якось домовились і ніхто знову не напав.Та й де б зараз була та Фінляндія, та й де б зараз була та Грузія, якби вони мислили твоїми незламними штампами? І де зара Абхазія та Осетія? Чи не там само де наш Крим? І де зара Абхазія та Осетія? Чи не там само де наш Крим?

Schmit написав: це у нас вщент розбита енергетика і нема ракет для дзеркальних ударів, ... це у нас вщент розбита енергетика і нема ракет для дзеркальних ударів, ... Може це тому, що атака енергетики - це тероризм у чистому вигляді? Може це тому, що атака енергетики - це тероризм у чистому вигляді?

Schmit написав: Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші. Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.

Schmit, вам тут вже викладалося порівняння умов стамбульських із 20-пунктним планом, який зараз обговорюється. Що саме стало погіршенням? Додавання реальних (а не міфічних) гарантій безпеки? Збільшення чисельності армії України? Збереження суверенітету країни? У Стамбулі нам пропонували капітуляційні умови. Які з них погіршилися? Не треба повторювати рашапропаганду загальними фразами, покажіть конкретику. Schmit, вам тут вже викладалося порівняння умов стамбульських із 20-пунктним планом, який зараз обговорюється. Що саме стало погіршенням? Додавання реальних (а не міфічних) гарантій безпеки? Збільшення чисельності армії України? Збереження суверенітету країни? У Стамбулі нам пропонували капітуляційні умови. Які з них погіршилися? Не треба повторювати рашапропаганду загальними фразами, покажіть конкретику.

Там.Но при этом в Грузии нет войны.Можно называть, как угодно, хоть терроризмом, хоть бандитизмом, хоть ещё как-то, но энергетика в результате таки разбита.Хотя каких-то пару месяцев назад вы рассказывали, что никаких проблем нет и всё будет хорошо.1. Какие будут гарантии безопасности вы не знаете. И не только вы. Пока что это достаточно не понятно.2. О "збільшенні чисельності армії України" здесь уже писали. Об армии 800 или даже 600 тыс. человек смешно говорить.3. О потере суверенитета речь не шла ни при каких переговорах.4. В Стамбуле 2022 не было ни слова о "четырёх областях". И тогда эти области не были вписаны в конституцию РФ.Но тогда у нас не было столько жертв, не была "вщент розбита енергетика" и ещё много чего.