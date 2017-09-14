Господар Вельзевула написав: Странно, он же вроде с зеленого кодла? А шо, методичку не с той папки взял?
он прежде всего с Николаева, так же как и порошенковец Гончаренко с Одессы они знают настроения местных и что все может кончится хуже чем Донбассом или даже "по Днепру" 40 млн человек - рассмешил, не мог не спотужничать
Schmit написав:Сталін також хотів усю Фінляндію, а мєдвепут у 2008 - усю Грузію, але якось домовились і ніхто знову не напав. Та й де б зараз була та Фінляндія, та й де б зараз була та Грузія, якби вони мислили твоїми незламними штампами?
І де зара Абхазія та Осетія? Чи не там само де наш Крим?
Там. Но при этом в Грузии нет войны.
Schmit написав:це у нас вщент розбита енергетика і нема ракет для дзеркальних ударів, ...
Може це тому, що атака енергетики - це тероризм у чистому вигляді?
Можно называть, как угодно, хоть терроризмом, хоть бандитизмом, хоть ещё как-то, но энергетика в результате таки разбита. Хотя каких-то пару месяцев назад вы рассказывали, что никаких проблем нет и всё будет хорошо.
Schmit написав:Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.
Schmit, вам тут вже викладалося порівняння умов стамбульських із 20-пунктним планом, який зараз обговорюється. Що саме стало погіршенням? Додавання реальних (а не міфічних) гарантій безпеки? Збільшення чисельності армії України? Збереження суверенітету країни? У Стамбулі нам пропонували капітуляційні умови. Які з них погіршилися? Не треба повторювати рашапропаганду загальними фразами, покажіть конкретику.
1. Какие будут гарантии безопасности вы не знаете. И не только вы. Пока что это достаточно не понятно. 2. О "збільшенні чисельності армії України" здесь уже писали. Об армии 800 или даже 600 тыс. человек смешно говорить. 3. О потере суверенитета речь не шла ни при каких переговорах. 4. В Стамбуле 2022 не было ни слова о "четырёх областях". И тогда эти области не были вписаны в конституцию РФ. Но тогда у нас не было столько жертв, не была "вщент розбита енергетика" и ещё много чего.
ЛАД написав:Но проблемка в том, что у нас достаточно высокий % незламных. Понятно, что большинство из них незламни на диванах, от которых не оторвутся при любых условиях. Тем не менее, я слышал и такие голоса: "В случае предательства (плохих условий мира) пойдём на Киев". И совсем не уверен, что такие "горячие головы" не найдутся в реале.
Господар Вельзевула написав:Высокого же вы мнения о этих горлопанах.
Порошенко в связке с Аваковым еще как-то мог совладать со шпаной зельцер со своими миндичами очень уязвим, его каждый футбольный хулиган может обидеть, это не Шольцу хамить хотя и при порохе бывало какой-то ,блд , Эдуард Лимонов из Евпатории взрывал украинских нацгвардейцев под ВРУ в 2015, и ходит дальше, улыбается https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B8%D1%87 Да он бы в хороших руках сознался бы что сын московского Лимонова, и фсб-шный террорист поскреби незламника - найдещь корчинского - поскреби корчинских - найдешь дугиных
ЛАД написав: Не притворяйтесь дурачком. это относилось к вашему посту перед моим.
тоді взагалі не розумію, про що мова.
Не моя вина, что с розумінням у вас проблемы.
якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати...
Вы совсем разучились не врать? Вы ничего не цитировали, а сказали: "ЛАД пише". Но и нечего цитировать накиди.
так ця розмова була чи ні?
M-Audio написав:
Shaman написав:а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить.
чи знову забув?
Ложь не становится правдой даже если повторить её 100 раз.
цікаво, а чим ви так зайняті, що вважаєте, що у вас так мало вільного часу? невже десь працюєте?
А вам не кажется, что это не ваше дело?
це не вам оцінювати мій рівень економіки - щось на валютній гілці мені немає з ким й поговорити.
Не мне. Но и не вам оценивать мой.
а ви де були ці 25 років? читали інтернет?
Лежал на диване и плевал в потолок. И не 25, а больше 50 лет. А деньги мне приносили на бом на блюдечке с голубой каёмочкой.
ви часто пишете, що мої твердження помилкові, але щось жодного разу не довели - але кажіть далі
Я вам доводив, але ж ви "не розумієте". "Довести" что-нибудь инструктору по идеологии просто невозможно. Ну так это не мои проблемы.