Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тем не менее, я слышал и такие голоса: "В случае предательства (плохих условий мира) пойдём на Киев". И совсем не уверен, что такие "горячие головы" не найдутся в реале.


при нормальной бы власти такая "горячая голова" кровью бы в застенках рыгала
Из явных помню кротевича в 2024, угрожал слабо заваулированно
Беда Украины что каждая тварь нюхоклейеая "право имеет"
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:
Странно, он же вроде с зеленого кодла? А шо, методичку не с той папки взял?


он прежде всего с Николаева, так же как и порошенковец Гончаренко с Одессы
они знают настроения местных и что все может кончится хуже чем Донбассом или даже "по Днепру"
40 млн человек - рассмешил, не мог не спотужничать
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:33

  fler написав:
  Schmit написав:Сталін також хотів усю Фінляндію, а мєдвепут у 2008 - усю Грузію, але якось домовились і ніхто знову не напав.
Та й де б зараз була та Фінляндія, та й де б зараз була та Грузія, якби вони мислили твоїми незламними штампами?
І де зара Абхазія та Осетія? Чи не там само де наш Крим?
Там.
Но при этом в Грузии нет войны.

  Schmit написав:це у нас вщент розбита енергетика і нема ракет для дзеркальних ударів, ...
Може це тому, що атака енергетики - це тероризм у чистому вигляді?
Можно называть, как угодно, хоть терроризмом, хоть бандитизмом, хоть ещё как-то, но энергетика в результате таки разбита.
Хотя каких-то пару месяцев назад вы рассказывали, что никаких проблем нет и всё будет хорошо.

  Schmit написав:Тому саме нам потрібно йти на важкі компроміси, які чим далі, тим будуть тільки жахливіші.

Schmit, вам тут вже викладалося порівняння умов стамбульських із 20-пунктним планом, який зараз обговорюється. Що саме стало погіршенням? Додавання реальних (а не міфічних) гарантій безпеки? Збільшення чисельності армії України? Збереження суверенітету країни? У Стамбулі нам пропонували капітуляційні умови. Які з них погіршилися? Не треба повторювати рашапропаганду загальними фразами, покажіть конкретику.
1. Какие будут гарантии безопасности вы не знаете. И не только вы. Пока что это достаточно не понятно.
2. О "збільшенні чисельності армії України" здесь уже писали. Об армии 800 или даже 600 тыс. человек смешно говорить.
3. О потере суверенитета речь не шла ни при каких переговорах.
4. В Стамбуле 2022 не было ни слова о "четырёх областях". И тогда эти области не были вписаны в конституцию РФ.
Но тогда у нас не было столько жертв, не была "вщент розбита енергетика" и ещё много чего.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:33

  ЛАД написав:Но проблемка в том, что у нас достаточно высокий % незламных. Понятно, что большинство из них незламни на диванах, от которых не оторвутся при любых условиях. Тем не менее, я слышал и такие голоса: "В случае предательства (плохих условий мира) пойдём на Киев". И совсем не уверен, что такие "горячие головы" не найдутся в реале.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Высокого же вы мнения о этих горлопанах.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Высокого же вы мнения о этих горлопанах.


Порошенко в связке с Аваковым еще как-то мог совладать со шпаной
зельцер со своими миндичами очень уязвим, его каждый футбольный хулиган может обидеть, это не Шольцу хамить
хотя и при порохе бывало
какой-то ,блд , Эдуард Лимонов из Евпатории взрывал украинских нацгвардейцев под ВРУ в 2015, и ходит дальше, улыбается
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B8%D1%87
Да он бы в хороших руках сознался бы что сын московского Лимонова, и фсб-шный террорист
поскреби незламника - найдещь корчинского - поскреби корчинских - найдешь дугиных
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:46

котрибуція

  fler написав:
  _hunter написав:А эти "реальних гарантій безпеки" точно есть? :roll: -- а то кроме озвучивания их потужности - _вообще_ никаких деталей за все месяцы не прозвучало...

Та невже? Сюди не раз приносили та й гугл ними кишить, але ж у вас, як у ЛАДа вибіркове бачення: "тут бачу - тут не бачу".
  _hunter написав:Про Херсон/Запорожье тогда не говорили...

Капітуляція передбачала всю країну, hunter. Кордони за умови капітуляції не мають значення, тому що втрачається головне - суверенітет.

fler ішла контрибуційним ясиром в Бурятію?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:50

40 з діаспорою і ТО

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:
Странно, он же вроде с зеленого кодла? А шо, методичку не с той папки взял?


он прежде всего с Николаева, так же как и порошенковец Гончаренко с Одессы
они знают настроения местных и что все может кончится хуже чем Донбассом или даже "по Днепру"
40 млн человек - рассмешил, не мог не спотужничать

40 з діаспорою і тимчасово окупованими?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 23:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:40 з діаспорою і тимчасово окупованими?

акурт зі слономагом дуже потерпають від війни
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:03

а патом Прованс

  fox767676 написав:
  flyman написав:40 з діаспорою і тимчасово окупованими?

акурт зі слономагом дуже потерпають від війни

бо не виходе
"7 двадцєть двє буду в Борісполє думать о нетойвосє ... а патом Прованс"
flyman
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 00:05

  Shaman написав:
  ЛАД написав: Не притворяйтесь дурачком. это относилось к вашему посту перед моим.
тоді взагалі не розумію, про що мова.
Не моя вина, что с розумінням у вас проблемы.


якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати...
Вы совсем разучились не врать?
Вы ничего не цитировали, а сказали: "ЛАД пише".
Но и нечего цитировать накиди.

так ця розмова була чи ні?
  M-Audio написав:
  Shaman написав:а ти трошки по-іншому дивись - якщо після перемоги Раші ти гарантовано поїдеш на Сибір, ти точно так же вперто будеш шукати варіанти?
А він не може. Я вже питав яке ставлення в нього про відвід військ було б, якщо б в результаті його домівка опинилася на окупованій території, а його самого запросили звідти на вихід з речами, які можна забрати в руках. Відповідь була -- такого не станеться, буду жити під окупацією, і ніхто мене нікуди не запросить.
чи знову забув?
Ложь не становится правдой даже если повторить её 100 раз.

цікаво, а чим ви так зайняті, що вважаєте, що у вас так мало вільного часу? невже десь працюєте? 8)
А вам не кажется, что это не ваше дело?

це не вам оцінювати мій рівень економіки - щось на валютній гілці мені немає з ким й поговорити.
Не мне.
Но и не вам оценивать мой.

а ви де були ці 25 років? читали інтернет?
Лежал на диване и плевал в потолок. И не 25, а больше 50 лет.
А деньги мне приносили на бом на блюдечке с голубой каёмочкой.

ви часто пишете, що мої твердження помилкові, але щось жодного разу не довели - але кажіть далі ;)
Я вам доводив, але ж ви "не розумієте".
"Довести" что-нибудь инструктору по идеологии просто невозможно.
Ну так это не мои проблемы.
ЛАД
