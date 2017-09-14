|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:02
sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
вчора бусифікували або ти клінічний гуманітарій - то краще від гріха подалі забрати в тебе смартфон.
всі рівні, але деякі - рівніші (С)
Деякі воюють трохи довше. І я знаю, що вони х... не вчудять. А деяких - знаю, що точно вчудять.
А деяких просто не знаю.
Так, деякі рівніші. І завдяки цьому ті, що менш рівні - мають більше шансів повернутися до жінки.
на х я вам чудіки які вчудять, ви їм кулібінькі лопати даєте щоб доказали що не чудять
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:14
flyman написав:
на х я вам чудіки які вчудять, ви їм кулібінькі лопати даєте щоб доказали що не чудять
А армії є багато різних задач.
Треба наприклад стралінк включити, щоб я тут на форумі писати міг(жартую, в мене тут оптика)
Треба перепаяти звязок на дроні.
Треба боєприпас підключити до плати ініціації.
Треба відвезти групу на позицію і чергувати неподалік.
Треба ту позицію підготувати: викопати бліндаж, нори, замаскувати все.
Треба винести антену, щоб добре тягнула, і при цьому замаскувати її.
Зрештою треба пілота.
Це все різні люди з різними навичками і уміннями. Не всім їм треба розуміти як працює РЕР. Не всі можуить це зрозуміти.
Але всім доводитсья працювати в зоні роботи ворожої РЕР. Моя задача забезпечити, щоб ця робота велась максимально ефективно, з наявними людьми(бо ти щось не спішиш сюди), і з мінімально можливими втратами. Можеш зробити це краще - приходь, покажи...
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:26
sashaqbl
sashaqbl
....зараз він напише про употжненю незломність
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:27
sashaqbl написав: flyman написав:
на х я вам чудіки які вчудять, ви їм кулібінькі лопати даєте щоб доказали що не чудять
А армії є багато різних задач.
Треба наприклад стралінк включити, щоб я тут на форумі писати міг(жартую, в мене тут оптика)
Треба перепаяти звязок на дроні.
Треба боєприпас підключити до плати ініціації.
Треба відвезти групу на позицію і чергувати неподалік.
Треба ту позицію підготувати: викопати бліндаж, нори, замаскувати все.
Треба винести антену, щоб добре тягнула, і при цьому замаскувати її.
Зрештою треба пілота.
Це все різні люди з різними навичками і уміннями. Не всім їм треба розуміти як працює РЕР. Не всі можуить це зрозуміти.
Але всім доводитсья працювати в зоні роботи ворожої РЕР. Моя задача забезпечити, щоб ця робота велась максимально ефективно, з наявними людьми(бо ти щось не спішиш сюди), і з мінімально можливими втратами. Можеш зробити це краще - приходь, покажи...
тобто складну техніку чудікам чудити не шкода, бо то не шкода,
а тіліпон - це ж буде отвлєкаться на жон та порнушку
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:29
flyman написав:
тобто складну техніку чудікам чудити не шкода, бо то не шкода,
а тіліпон - це ж буде отвлєкаться на жон та порнушку
Ті, хто працює зі складною технікою - ті й з телефонами.
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:43
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Нажаль тотальна більшість українців це не усвідомлюють або їм це підходить.
А яка альтернатива? Де той Лицар
на білому коні який гарантує, що після його обрання Трамп / Макрон / Карні / Сі / Моді ... нам підпише новий грант на трильйон або вступить за нас у війну?
ваш командир або відпиздіть його якщо воно дебіл
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:49
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
на позиціях яким я з собою заборонив брати смартфони.
Тобто смартфони заборонены тільки на позиціях?
І питання іншого характеру: якщо командир порушує права підлеглого (ну не знаю, хай буде не пускає у гарантовану відпустку) то як він без смартфона зможе хоча б поскаржитись. Тепер же всі рапорти в смартфоні.
я якось пишу як з того світу
В різних підрозділах по різному. І по різному з різними людьми. Вам хочеться чітких відповідей і прописаних правил?
Їх нема. І нема ніде.
Кому скаржитись надумали за порушення прав?)) ) зеленському? якщо це не фінансові зловживання командиру все буде як з гуся вода.
В нього відмазка залізна- воєнна необхідність.
