Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 18:02

лопати

  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:вчора бусифікували або ти клінічний гуманітарій - то краще від гріха подалі забрати в тебе смартфон.

всі рівні, але деякі - рівніші (С)

Деякі воюють трохи довше. І я знаю, що вони х... не вчудять. А деяких - знаю, що точно вчудять.
А деяких просто не знаю.
Так, деякі рівніші. І завдяки цьому ті, що менш рівні - мають більше шансів повернутися до жінки.

на х я вам чудіки які вчудять, ви їм кулібінькі лопати даєте щоб доказали що не чудять
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:на х я вам чудіки які вчудять, ви їм кулібінькі лопати даєте щоб доказали що не чудять

А армії є багато різних задач.
Треба наприклад стралінк включити, щоб я тут на форумі писати міг(жартую, в мене тут оптика)
Треба перепаяти звязок на дроні.
Треба боєприпас підключити до плати ініціації.
Треба відвезти групу на позицію і чергувати неподалік.
Треба ту позицію підготувати: викопати бліндаж, нори, замаскувати все.
Треба винести антену, щоб добре тягнула, і при цьому замаскувати її.
Зрештою треба пілота.
Це все різні люди з різними навичками і уміннями. Не всім їм треба розуміти як працює РЕР. Не всі можуить це зрозуміти.
Але всім доводитсья працювати в зоні роботи ворожої РЕР. Моя задача забезпечити, щоб ця робота велась максимально ефективно, з наявними людьми(бо ти щось не спішиш сюди), і з мінімально можливими втратами. Можеш зробити це краще - приходь, покажи...
sashaqbl

....зараз він напише про употжненю незломність
чудіки

  sashaqbl написав:
  flyman написав:на х я вам чудіки які вчудять, ви їм кулібінькі лопати даєте щоб доказали що не чудять

А армії є багато різних задач.
Треба наприклад стралінк включити, щоб я тут на форумі писати міг(жартую, в мене тут оптика)
Треба перепаяти звязок на дроні.
Треба боєприпас підключити до плати ініціації.
Треба відвезти групу на позицію і чергувати неподалік.
Треба ту позицію підготувати: викопати бліндаж, нори, замаскувати все.
Треба винести антену, щоб добре тягнула, і при цьому замаскувати її.
Зрештою треба пілота.
Це все різні люди з різними навичками і уміннями. Не всім їм треба розуміти як працює РЕР. Не всі можуить це зрозуміти.
Але всім доводитсья працювати в зоні роботи ворожої РЕР. Моя задача забезпечити, щоб ця робота велась максимально ефективно, з наявними людьми(бо ти щось не спішиш сюди), і з мінімально можливими втратами. Можеш зробити це краще - приходь, покажи...

тобто складну техніку чудікам чудити не шкода, бо то не шкода,
а тіліпон - це ж буде отвлєкаться на жон та порнушку
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тобто складну техніку чудікам чудити не шкода, бо то не шкода,
а тіліпон - це ж буде отвлєкаться на жон та порнушку

Ті, хто працює зі складною технікою - ті й з телефонами.
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Нажаль тотальна більшість українців це не усвідомлюють або їм це підходить.

А яка альтернатива? Де той Лицар на білому коні який гарантує, що після його обрання Трамп / Макрон / Карні / Сі / Моді ... нам підпише новий грант на трильйон або вступить за нас у війну?

ваш командир або відпиздіть його якщо воно дебіл
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:на позиціях яким я з собою заборонив брати смартфони.

Тобто смартфони заборонены тільки на позиціях?

І питання іншого характеру: якщо командир порушує права підлеглого (ну не знаю, хай буде не пускає у гарантовану відпустку) то як він без смартфона зможе хоча б поскаржитись. Тепер же всі рапорти в смартфоні.

я якось пишу як з того світу :lol:
В різних підрозділах по різному. І по різному з різними людьми. Вам хочеться чітких відповідей і прописаних правил?
Їх нема. І нема ніде.
Кому скаржитись надумали за порушення прав?)) ) зеленському? якщо це не фінансові зловживання командиру все буде як з гуся вода.
В нього відмазка залізна- воєнна необхідність.
