Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 11:25

  flyman написав:800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?


На вскидку. Общие оборонные расходы стран Евросоюза, большинство из которых являются членами НАТО, в 2024 году составили 343,2 млрд евро.
Общие расходы всех европейских членов НАТО (включая страны вне ЕС, такие как Великобритания, Норвегия и Турция) в 2024 году оцениваются примерно в 454 млрд долларов (~420 млрд евро).
С тендециями увеличения.
Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 06 лют, 2026 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?


цілеспрямовано знищують економіку щоб людям нікуди було повертатися з армії
принаймні так логічно виглядає

  alex_dvornichenko написав:Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?


якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба

тоді треба тримати кордон на замку...
А то буде "Милорд, люди покидают нас! (С) STRONGHOLD"
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:13

  fox767676 написав:
  flyman написав:800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?


цілеспрямовано знищують економіку щоб людям нікуди було повертатися з армії
принаймні так логічно виглядає

  alex_dvornichenko написав:Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?


якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба

але хто їх буде там годувати?
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:16

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба

тоді треба тримати кордон на замку...


по-перше, паррадайз-лоск з Європи теж потроху спадає , то вже не пуп світу
по-друге, куди бігти людям 40+ (а нечислена молодь яка була вже виїхала) з деградованими проф.навичками, без знання мов і з непопулярним громадянством?
по-третє, будуть тримати. може трохи послабшать правила після миру
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:але хто їх буде там годувати?

геополітичні гравці
спочатку європа, як каже дворніченко, потім туреччина, а потім і...
ти що забув історію кріпако-козацтва 17-18 ст.?

07:42
В ЄС знайшли стратегічного партнера для допомоги Україні після війни, - Politico (УНІАН) + 5 схожих
09:53
ЄС розглядає Туреччину як потенційного миротворця для України — Politico (ElitExpert)
:mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:23

  fox767676 написав:
  flyman написав:800 тис., це десь 20% від робочого поголів"я М1860, а ще ж кілька лямів бюджетосісіі, невже ЄС впряжецця в тему 1 з сошкою 7ро з ложкою?


цілеспрямовано знищують економіку щоб людям нікуди було повертатися з армії
принаймні так логічно виглядає

  alex_dvornichenko написав:Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?


якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба

Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать

ну те кто поборзее найдут халтурку на стороне, "покозакують" :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:38

  fox767676 написав:
  alex_dvornichenko написав:Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать

ну те кто поборзее найдут халтурку на стороне, "покозакують" :mrgreen:

Те кто поборзее, возглавят 800к и перераспределят бюджеты, и большинство из 800к будут только за.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:42

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:
  alex_dvornichenko написав:Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать

ну те кто поборзее найдут халтурку на стороне, "покозакують" :mrgreen:

Те кто поборзее, возглавят 800к и перераспределят бюджеты, и большинство из 800к будут только за.

Вот читаю я ваш спор - и прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...
