Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:05
fler написав: _hunter написав:
прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...
Та ні, не всі
Так же считаете, что никто не поедет?
_hunter
Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:07
fler написав: Banderlog написав:
кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.
Не факт. Наверху з'явився обережний оптимізм щодо закінчення війни у цьому році.
Верху мир не порібний.
Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні?
Banderlog
Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:25
Banderlog написав:
Верху мир не порібний.
Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні?
Более того.
Ткач выложил расследование,согласно которого ермак ездит по Киеву с охраной и встречается с членами переговорной группы, которые "не помнят о чем они с ним говорили"..
Выложили это сегодня, после того как переговоры опять прошли ниочем..
Трамп просто на тарелочке показывает украинцам кто, как и куда их имеет, но проблема в том что они не против, судя по всему.
Уже и показал-вот миндич.
Миндич украл деньги для защиты энергетики и делился с москвой.
А вот ракеты- они разбили энергетику, и вы сидите в холоде и тьме из-за этого.
Народ- ок, ми назламни, потужни, будем спать в палатке и ходить в сортиры на улице.
Ну по согласию выходит. Что тут скажешь.
Господар Вельзевула
Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:39
Господар Вельзевула написав: fler написав: _hunter написав:
прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...
Та ні, не всі, тільки хантери та інший непотріб, яким перестануть сплачувати 500 ойро та надавати житло на шару.
Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально.
Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.
fler
Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:41
fler написав:
Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.
То есть против людей, которые выехали, платят за жилье, за аренду бизнеса и налоги вы ничего не имеете против?
Ок, неплохое мировоззрение.
Главное что вы оставляете за людьми право выбора.
Господар Вельзевула
Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:21
fler написав: Господар Вельзевула написав: fler написав:
[
Та ні, не всі, тільки хантери та інший непотріб, яким перестануть сплачувати 500 ойро та надавати житло на шару.
Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально.
Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.
Нема коли вчити мову. Треба чергувати на форумі над кнопкою «скарга».
Життя присвятив великій справі. 😅
Hotab
Форумчанин року
Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:29
Флайман, а що там WTI за останні дні? Давно не даєш даних. Не дуже гарні, чи що?
Hotab
Форумчанин року
Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:36
Hotab написав:
Флайман, а що там WTI за останні дні? Давно не даєш даних. Не дуже гарні, чи що?
почитай хвильовий аналіз, покищо ідем пятихаткою
5l
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
flyman
Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:46
fler написав: Господар Вельзевула написав:
Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально.
Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.
Ви йому свічку тримали? А якщо вивчив і працює?
Water
Water написав: fler написав: Господар Вельзевула написав:
Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально.
Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.
Ви йому свічку тримали? А якщо вивчив і працює?
А якщо ні ? Він же на цьому форумі постійно
pesikot
