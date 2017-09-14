RSS
  #<1 ... 166821668316684166851668616687>
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:05

  fler написав:
  _hunter написав:прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...

Та ні, не всі

Так же считаете, что никто не поедет? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11457
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:07

  fler написав:
  Banderlog написав: кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.

Не факт. Наверху з'явився обережний оптимізм щодо закінчення війни у цьому році.

Верху мир не порібний.
Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:25

  Banderlog написав:Верху мир не порібний.
Якщо війна і закінчиться кордони не відкриють бо чоловіки масово виїдуть. Смисл тут чоловікам дочикувати, в розбитій країні?


Более того.
Ткач выложил расследование,согласно которого ермак ездит по Киеву с охраной и встречается с членами переговорной группы, которые "не помнят о чем они с ним говорили"..
Выложили это сегодня, после того как переговоры опять прошли ниочем..
Трамп просто на тарелочке показывает украинцам кто, как и куда их имеет, но проблема в том что они не против, судя по всему.
Уже и показал-вот миндич.
Миндич украл деньги для защиты энергетики и делился с москвой.
А вот ракеты- они разбили энергетику, и вы сидите в холоде и тьме из-за этого.
Народ- ок, ми назламни, потужни, будем спать в палатке и ходить в сортиры на улице.
Ну по согласию выходит. Что тут скажешь.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 18:41

  fler написав:
Легко. Мову німецьку не вивчив, працювати не пішов - сидить на шиї німецьких платників податків. Отже, непотріб.


То есть против людей, которые выехали, платят за жилье, за аренду бизнеса и налоги вы ничего не имеете против?
Ок, неплохое мировоззрение.
Главное что вы оставляете за людьми право выбора.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Флайман, а що там WTI за останні дні? Давно не даєш даних. Не дуже гарні, чи що?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17754
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:36

WTF пятихатка

  Hotab написав:Флайман, а що там WTI за останні дні? Давно не даєш даних. Не дуже гарні, чи що?

почитай хвильовий аналіз, покищо ідем пятихаткою
5l
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42287
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:50

Bander_логу на замєтку

Доктор технічних наук та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв запропонував ввести спеціальний тариф на продаж електроенергії з накопичувачів на кшталт Ecoflow і Bluetti назад у мережу.
Він підкреслює, що станом на зараз українці мають удома накопичувачів «до 1,6 ГВт години з видачею на 3–4 години. А це як майже Хмельницька АЕС».
https://www.mexc.com/uk-UA/news/643527
Water
 
Повідомлень: 3886
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:57

  ЛАД написав:Обсуждать не буду, но заголовок хороший - "Победители судят побежденных. Суд в Баку приговорил лидеров непризнанного Карабаха к срокам вплоть до пожизненного" - https://www.bbc.com/russian/articles/cwypdl5wd9ko.
Пожизненное заключение получили бывший президент непризнанной НКР Араик Арутюнян, бывший глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, военный командир Левон Мнацаканян и заместитель командира Давид Манукян.


Улыбнула "милость" суда:
Бывшие президенты непризнанной НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также еще один задержанный, Мадат Бабаян были освобождены от пожизненного заключения в связи с тем, что им более 65 лет. Гукасян и Саакян получили по 20 лет лишения свободы. Бабаян получил 19 лет
.

а тепер завдання вірмен витягувати дипломатичним шляхами, через Францію та США. шлях реальний. а ви як бачу, вболіваєте за вірмен. ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:03

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:фламінго це не крилата чи балістична, а міфічна ракета

Берете дрон, збільшуєте його в 100 і маєте фламінго.
Ну чому міфічна? Просто неефективна(враховуючи ціну). Ось і все.
фламінго не існує. Там всі ознаки дези. Від кольору ракети до
Технічного директора Fire Point Ірини Терех- дівчинки в кепочці. :lol: це іпсошні а не ракетні технології.

виробництво Фламінго може й питання - а от прильоти реальні... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:10

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:2.Україна не має і не буде мати балістичних ракет бо дуже дорого. В Європі вони є тільки у Франції і РФ.


а порохоботи казали що при Петрі щось наче розробили на 500 км, тільки в серію не встигли запустити.
А потім міфічні фламінги перебили тему

фламінго - крилата ракета а не балістична
Для фламінго дивись п.1 а не 2.
"щось зробили" = майже нічого не зробили.
Це так само як будувати авіаносець. І сказати: "Авіаносець вже майже є, ми вже успішно розробили концепцію злітної палуби". :D

черговий приклад обізнаності псевдоексперта - в України є не концепція, а повні креслення авіаносців, з чого й почалася власна програма в Китаї. але авіаносці - це іграшки багатих країн, жодна середня країна їх немає... Раша до речі на поточний момент вже теж не зможе побудувати...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
