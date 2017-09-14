RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16684166851668616687>
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:44

  Xenon написав:
В Европе растут опасения, что Россия может напасть в течение года, — The Washington Post

Ранее в Берлине и других столицах считали, что Россия не сможет угрожать восточному флангу НАТО до 2029 года. Сейчас растет опасение, что это может произойти гораздо раньше — до того, как Европа сможет нарастить собственную военную мощь.

Отмечается, что очевидными целями считаются страны Балтии, которые ранее находились под контролем Москвы.

По мнению некоторых европейских чиновников и экспертов, новая война может начаться нападением на Европу без заключения мирного соглашения с Украиной.


Ну так Трамп ніяк не засуджує Путіна.
Путін вбиває, Путін руйнує енергетику України

Трамп мовчить про це, зовсім

Тому так, Путін може полізти і в Европу, при мовчазній згоді Трампа

Саме про це свою мовчазну згоду Трамп і казав раніше, що "при ньому б війни не було".
Дійсно, були б російські війська на західних кордонах України, а війни б не було
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 06 лют, 2026 20:46, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13288
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

про Старлінк вже проговорили
Starlink росіян перетворився на гарбуз. Яка перевага тепер у ЗСУ

але не побачив одного висновку. тут не так давно була дискусія - що Раша дуже багато для війни робить сама. але вже випадок зі Старлінками показує, що навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть. цікаво, як вони збираються воювати з американцями на американському зв'язку. американці його навіть відклювати не будуть, а просто будуть все моніторити :lol:

тому ще раз для деяких свідків віри в Рашу. з Польщею порівняння може й прокатить, а чому не порівнюють з Кореєю. чого мовчать, що Раща була змушена купувати снаряди низької якості в КНДР?

Раша може виробляти - 60-70 нових танків на рік. швидко не знайшов, але гадаю корейці виробляють більше. Раша зараз окрім катерів нічого будувати не в змозі. авіація - 10-20 літаків на рік. й це лише Су, МіГи вже все. тобто грізні Кінжали є, але літаків для них не виробляють.

всі ці цифри - це не про велику військову державу, це так - один з багатьох - серед країн, де кількість населення 80 млн та більше. хоча в Кореї - лише 50 млн.
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 06 лют, 2026 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:48

  Shaman написав:про Старлінк вже проговорили

А про що говорити, коли стоїть такий ор на болотах ... )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13288
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:13

  Shaman написав:
  Господар Вельзевула написав:Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально. Ругаться смысла нет, неинтересно. У меня тоже товарищ выехал, строит свою жизнь в Польше заново.
Он не должен был погибать или влачить ужасное состояние бессрочно ради других,с моей точки зрения. Право личности на спасение я ставлю выше любых законов, как и ЕС, кстати, разрешив ему пребывать и работать без проблем.

питання не до того, що він виїхав, а що пише тут маячню.

Кто громче всех кричит "держи вора!"? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11457
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пишуть на болотах генерала ГРУ, який курував вагнерівців, свої ж грохнули ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13288
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:26

  _hunter написав:Кто громче всех кричит "держи вора!"? :roll:

Ну так, это же про тебя.
Постоянно громко кричишь ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13288
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:50

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Господар Вельзевула написав:Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально. Ругаться смысла нет, неинтересно. У меня тоже товарищ выехал, строит свою жизнь в Польше заново.
Он не должен был погибать или влачить ужасное состояние бессрочно ради других,с моей точки зрения. Право личности на спасение я ставлю выше любых законов, как и ЕС, кстати, разрешив ему пребывать и работать без проблем.

питання не до того, що він виїхав, а що пише тут маячню.

Кто громче всех кричит "держи вора!"? :roll:

я на відміну від тебе чужі повідомлення не редагую ;) й кнопочку скарга не забув настинути :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:59

  Shaman написав: чужі повідомлення не редагую

ты не понимаешь как работает цитирование? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11457
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:08

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Обсуждать не буду, но заголовок хороший - "Победители судят побежденных. Суд в Баку приговорил лидеров непризнанного Карабаха к срокам вплоть до пожизненного" - https://www.bbc.com/russian/articles/cwypdl5wd9ko.
............

а тепер завдання вірмен витягувати дипломатичним шляхами, через Францію та США. шлях реальний. а ви як бачу, вболіваєте за вірмен. ;)
Вы, как обычно, ничего не поняли.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38602
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 23:27

  Shaman написав:......
в України є не концепція, а повні креслення авіаносців, з чого й почалася власна програма в Китаї. але авіаносці - це іграшки багатих країн, жодна середня країна їх немає... Раша до речі на поточний момент вже теж не зможе побудувати......
Креслення, возможно, сохранились.
Только ещё советские.
А вот построить сегодня вряд ли сможем, даже если бы те же китайцы заказали и заплатили.

  Shaman написав:...всі ці цифри - це не про велику військову державу, це так - один з багатьох...
Старлинки сегодня есть только у США.
Т.е, по-вашему, "навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть" относится ко всем странам, кроме США.
Вот только почему-то "США и Россия договорились о восстановлении диалога на высоком уровне между командованиями своих вооруженных сил". И зачем США нужно восстанавливать диалог с рядовой державой? (ссылку я давал сегодня ночью в viewtopic.php?p=5929859#p5929859).
А насчёт снарядов... Для нас снаряды собирали вообще по всему миру.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38602
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16684166851668616687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 203042
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 405567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1116935
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15549)
07.02.2026 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.