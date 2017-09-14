Shaman написав: Banderlog написав:
кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.
ніхто не знає, що буде протягом десяти років. кордон на замку протягом десяти років- чергова вигадана лякалка...
чого ж не знає? Хіба ти не знаєш що буде якщо відкрити кордони зараз?
Чоловіки масово поїдуть. Поїдуть навіть в білорусію хоть ти росказуєш яке там пекло, але чомусь доводиться триматитам прикордонників щоб люди не тікали .
Які гарантії що якшо війна завершиться вона не почнеться через півроку?
Які гарантії що бусифікація не почнеться знову?
Окрім того я не чув щоб ваш лідер обіцяв демобілізацію після перемиря.
А в абудабі знову не договорились... рішили мінімум рік просто воювати .
Ми стаєм фортецею, північною кореєю, а в північній кореї кордони закриті.
Значить скоро їх закриє і для жінок.
Які конкурентні переваги України перед білорусією? Електрика буде дешевша? Паливо?
Буде більше свободи? Якої саме? Можно буде майданити якщо рівень життя погіршуватиметься?
У