Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки
Вольфґанґ Ішинґер пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.
Чисто формально он прав. Зачем воевать, если можно задержать агрессора другой войной? И претензии должны быть не к нему, а к нашей потужной власти, у которой не была ума или желания пропетлять в свою очередь. Более того , европейцы очень гуманно поступают что впускают мужчин и даже без ВОД. По сути они дали шанс любому украинцу отдельно спастись от войны, до 2024 года не выезжали из желающих только очень тупые.
Навіщо ви так про друга Бетона?! негоже свого корєша так принижувати, тим паче з Хантером-свошником. Що вас тримає 3 дітей то 1200є, дружина +500є. Руки у вас не з дупи. Навіщо наражати себе на небезпеку такій розумний людині?) Пішли б просто покурили )
Де це такі розцінки? Дружина обов`язково? Дайте дві.
Німеччина "родіна" Хантера по легенді. Діти не отримають 500є, там десь біля 400 виходить. Дружина буде 500. Чоловіки потрібно питати у Хантера, він на місці зорієнтує ) Дружини наразі перші виїздять, і, потім, розлучення висилають у електронний суд. Потрібно встигнути до розлучення )
Та я не так, чтобы претензии - просто это чуть ли не первый раз официально озвучили то, что тут на форуме давно писали - Фортэця, вот это все...
В Днепропетровской области трое работников ТЦК избили мужчину до смерти, — полиция
Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию ночью 7 февраля. По предварительной экспертизе, он скончался от травмы головы.
Полиция Днепропетровской области.
Не поверишь.Только хотел скрин с Нацполиции выложить. А та Соренто и серый Фолькс-ну скажем так. Знакомые машины.. Что удивляет- что не в приступе эпилепсии разбил себе затылок,как обычно. Ну тут камеры на китайской стене засветили как он шел, и за ним эти две тачки.Хай подняли родственники, ну решили торпед типа слить, что бы рот закрыли. Лесин Олег Викторович. Был убит работниками ТЦК в Днепре, около 22:00 на проспекте Героев в районе дома 18.
d44 написав:.......... А що КОНКРЕТНО заважає збивати шахеди чи розвідувальні дрони зараз, які летять з Сумщини на Львівщину. Військовим не вистачає "ухилянтів", які поки не в ЗСУ?
Не берусь ответить на ваш вопрос, но хочу напомнить ситуацию в Израиле. Когда их достаточно интенсивно начал обстреливать Иран, им не помогла их хвалёная (и, действительно, многослойная и очень надёжная) система ПВО. Иранские ракеты её пробивали. У нас росс. налёты значительно интенсивнее, а территория, которую надо прикрывать, намного больше.