Суб 07 лют, 2026 22:07

Бетон

может наконец за 30 лет родят стратегию со сжиганием мусора. там и тепло и электроэнергия и отсутствие свалок одновременно. как раз на базе разваленной тэц на дарнице можно было б поставить.
разумеется по нормальным технологиям, как строят в центре европейских и японских городов.
smdtranz
Суб 07 лют, 2026 22:32

  Бетон написав:Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Мы с вами обсуждали децентрализацию, а эти 5 лет будут строить то, что сносится ракетой в один миг


Они вообще ничего строить не будут, как там на пленках Миндича -"жалко деньги выкидывать"? :mrgreen:
Сразу все украдут и кто-то назначенный ответственным-тупо сбежит.
В целом КПД 100% у схемы , это по физике так не бывает, а по нашим ворам- вполне себе.
Господар Вельзевула
Суб 07 лют, 2026 23:21

як в кіно

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Мы с вами обсуждали децентрализацию, а эти 5 лет будут строить то, что сносится ракетой в один миг


Они вообще ничего строить не будут, как там на пленках Миндича -"жалко деньги выкидывать"? :mrgreen:
Сразу все украдут и кто-то назначенный ответственным-тупо сбежит.
В целом КПД 100% у схемы , это по физике так не бывает, а по нашим ворам- вполне себе.

фільм "Ідіократія" був знятий в оптимістично-комедійному жанрі
flyman
Суб 07 лют, 2026 23:26

  flyman написав:фільм "Ідіократія" був знятий в оптимістично-комедійному жанрі


А в каком жанре был снят фильм "слуга народа", именно та сцена, где потужного собираются жарить на ритуальном костре, с фразой "ты же нас, чучело, оставил без света газа и воды"?
Футуристически-документальном?
Господар Вельзевула
Нед 08 лют, 2026 04:03

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем про защиту энергетики.

Ха ха. Мы видим


Да никакие сооружения не помогут, дальше только хуже будет. Только разбегание по норам сделает атаки просто бессмысленными, а это приговор большим городам.
Возможно летом будет казаться что стало лучше, самое время скидывать бетон будет.

Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Мы с вами обсуждали децентрализацию, а эти 5 лет будут строить то, что сносится ракетой в один миг


Не понимаю а что с 1000+ домами каторие без отопления ?
5 лет так и будут стоять без теплоносителя ?

Похоже те кто принимают решения неадеквати полнейшие.
