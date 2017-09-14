RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16696166971669816699
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 00:07

  Господар Вельзевула написав:.........
ЛАД нормальный, его поклонничество потужному компенсируется желанием закончить войну.
........

Уже объяснял - я не поклоняюсь никому. Моему поколению сделали хорошую прививку от поклонения кому бы то ни было разоблачением культа личности тов. Сталина.
А действия Зеленского я просто понимаю и не вижу сегодня у на кого-то, кто мог бы сделать иначе и лучше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38609
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 00:44

  fox767676 написав: его поклонничество потужному компенсируется желанием закончить

идолопоклонничество ничем не компенсируется
худшее в СССР - культ Сталина и Ленина
в РФ-90х - попытки царебожия
дальше - хуже
Украина какое-то время смотрелась ощутимо выигрышней на фоне москвы
На левацком форуме лет 10 назад кто-то пророчески пошутил насчет царебожия коллаборационистки Поклонской Н. , назавав ее "Огнепоклонской"
Она реально ушла от одих идолов (царя) к другим, cовсем языческим.
есть и неперсонифицированные идолы - "невидимая рука рынка"," мир основанный на правилах" и т.д.
если человек склонен к идолопончеству, он не познает божественной боагодати, будет метаться от идолов одного племени к идолам другого, ои националистических к коммунистическим и наоборот.
Надо это преодолеть и выйти на новый уровень, иначе дичь никогда не закончится
«Ідоли падуть» Юліана Опільського (справжнє ім'я — Юрій Львович Рудницький (1884–1937), західноукраїнський письменник, історичний романіст)
посмотрите на трепет этих существ перед фикцией
fox767676
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5258
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 01:31

  Господар Вельзевула написав:Что удивляет- что не в приступе эпилепсии разбил себе затылок,как обычно.
Ну тут камеры на китайской стене засветили как он шел, и за ним эти две тачки.Хай подняли родственники, ну решили торпед типа слить, что бы рот закрыли.
сейчас сашабдсм напишет что это вражеское ипсо, никого в ТЦК не бьют. А красавица стм напишет, что жертва была с Ростова или с лднр
  stm написав:скоріш за все з Ростова, чи ДНР/ЛНР
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 лют, 2026 01:34, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31494
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 01:33

Краткое содержание
- США предложили провести новый раунд мирных переговоров в Майами, Киев согласился.
- Вашингтон предлагает прекратить энергетическую войну, Россия пока не согласна.
- Украина и Россия далеки друг от друга по территориальным вопросам.
КИЕВ, 7 февраля (Reuters) - Соединенные Штаты хотят, чтобы Москва и Киев нашли решение о том, как положить конец войне на Украине до лета, заявил президент Владимир Зеленский.
В комментариях для журналистов, опубликованных его офисом в субботу после двухдневных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США в Абу-Даби на этой неделе, Зеленский заявил, что Вашингтон предложил провести переговоры в Майами через неделю, и Киев согласился с этим.
.....«Американцы предлагают сторонам прекратить войну до начала этого лета и, вероятно, будут оказывать давление на стороны, чтобы те придерживались этого графика», — сказал Зеленский.
.....Украина предложила план секвенирования, сказал Зеленский, но не предоставил никаких конкретных деталей.
.....Зеленский утверждает, что гарантии безопасности имеют ключевое значение.
https://www.reuters.com/world/europe/us-wants-russia-ukraine-end-war-by-summer-zelenskiy-says-2026-02-07/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38609
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 01:36

Для людей верящих в "мораль и демократические ценности" в политике:
В ноябре американский лидер впервые в истории принял в Белом доме президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Для лидеров Центральной Азии сближение с США служит способом ограничить российское и китайское влияние. А команда Трампа не обсуждает с ними проблемы с правами человека и демократией в их странах, как делали предыдущие американские администрации. Вместо этого Вашингтон интересуется полезными ископаемыми, включая редкоземельные металлы.

«Ресурсы, которыми Бог благословил ваши страны», — так обозначил госсекретарь США Марко Рубио поле для сотрудничества с государствами региона. Он обещал посетить все пять стран в 2026 году.
https://www.bbc.com/russian/articles/c8j343g3wedo
Хотя понимаю, что это не поможет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38609
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 02:11

Сегодня обсуждали вопрос о Старлинках -"Отключение терминалов Starlink: как это повлияло на украинскую и российскую армии" - https://www.bbc.com/russian/articles/ce8r841vn3eo
уже во второй половине 2023 года первые терминалы Starlink начали появляться на фронте и у российской армии.

Учитывая, что официально российские граждане не могут пользоваться этой услугой, а сам Starlink на территории России не работает, очевидно, что это были «серые» терминалы, купленные и ввезенные контрабандой из третьих стран.
........
Еще в начале 2024 года Михаил Федоров (на тот момент — министр цифровой трансформации) говорил о поиске решения, которое бы деактивировало эти российские терминалы.

«Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было», — заявлял он в интервью украинскому изданию «Суспильне» в феврале 2024 года.

Однако для того, чтобы это «решение» было действительно воплощено в жизнь, понадобилось почти два года.
.........
«Отключение американцами терминалов Starlink, используемых ВС России, негативно сказалось на организации связи в наших подразделениях. Экстренно войска организуют резервные, пусть и менее удобные, способы связи», — пишет крупный ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков).

Российский Z-блогер Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков) описал ситуацию, сложившуюся в подразделениях российских войск без спутниковой связи, как «хаос».
.......
«Чего так долго все боялись, но тайно надеялись, что до конца СВО не произойдет, — произошло. Илон Маск щелкнул рубильником, и 80% терминалов Starlink на фронте упало. Причем с высокой вероятностью с нашей стороны это скоро дойдет до 100%, и только российской смекалкой это можно будет попытаться обойти», — написал он 5 февраля в Telegram.
.......
Статистика Генштаба ВСУ указывает на снижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.

Если 31 января зафиксировано 338 боевых столкновений, и 1 февраля — 179, то в последующие дни этот показатель упал на 15–20%. Например, 4 февраля было 133 столкновения.
.....
Чем России заменить Starlink(описаны несколько вариантов, но они либо явно хуже Старлинков, либо будут когда-то позже)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38609
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 02:27

  Wirująświatła написав:....бдсм напишет что это вражеское ипсо, никого в ТЦК не бьют. ......

Виталик, вы часто обижались на гораздо меньшее и выступали против личных оскорблений.
Или это недопустимо только по отношению к вам?
Вы давно не появлялись на ветке. Но вы знаете, хамства здесь хватает и без вас.
Очень прошу вас отредактировать этот пост.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38609
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16696166971669816699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 203808
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 406371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1118335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.