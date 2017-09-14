RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Хіба земля належить нам? В неї є свої власники?
1 Свої 2*1метр землі ми колись всі отримаємо
2 З матеріальних цінностей в Україні тільки земля?
А як же тоді твої пересікання Дністра за коньяком?
Чому ти тоді возив не землю
3 Для отримання матеріальних цінностей від володіння землею - треба щоб на ній працювали..
То ти якщо отримаєш землю - відразу почнеш вимагати кріпаків?
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 13:08

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Хіба земля належить нам? В неї є свої власники?
1 Свої 2*1метр землі ми колись всі отримаємо
2 З матеріальних цінностей в Україні тільки земля?
А як же тоді твої пересікання Дністра за коньяком?
Чому ти тоді возив не землю
3 Для отримання матеріальних цінностей від володіння землею - треба щоб на ній працювали..
То ти якщо отримаєш землю - відразу почнеш вимагати кріпаків?
)))
Ти не крути. До чого тут які цінності в України? Важно які в кожного особисто.
Ти кажеш що за гроші воювати охочих не багато. Тоді за шо нам воювати?
Чув як гонять по марафону що нам треба воювати за нашу землю, за наш коняк не чув :lol: і то нічого не міняє в більшості нема не тіки землі але й коняку)))
Ти чомусь свою суспільну корисність міряєш грошима. І за акцизний коняк в твоїм прекраснім магазині ти береш грошовими цінностями а не якимись церковними духовними чи патріотичними цінностями... :lol:
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 08 лют, 2026 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 13:09

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Хіба земля належить нам? В неї є свої власники?
1 Свої 2*1метр землі ми колись всі отримаємо
2 З матеріальних цінностей в Україні тільки земля?
3 Для отримання матеріальних цінностей від володіння землею - треба щоб на ній працювали..

1. Как и в любой другой стране.
2. Как и в любой другой стране.
3. Как и в любой другой стране.
