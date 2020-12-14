|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лют, 2026 06:49
Бетон написав:
Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Меня больше интересует, от каого момента они собрались отсчитывать эти 5 лет? Что, война уже закончилась, и обстрелы прекратились?
Когда российская авиация разбомбила мариупольский драмтеатр, тоже была куча желающих восстановить всё в кратчайшие сроки. Даже итальянцы какие-то. Замечательно восстановили, ага. Может даже и не украли ничего в процессе, я как-то перестал следить.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3627
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 12:24
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем про защиту энергетики.
Ха ха. Мы видим
Да никакие сооружения не помогут, дальше только хуже будет. Только разбегание по норам сделает атаки просто бессмысленными, а это приговор большим городам.
Возможно летом будет казаться что стало лучше, самое время скидывать бетон будет.
Нори також подорожчали)). Блін, я пропустив класну хату біля річки у Жденієво (чи десь поруч, вже забув, село в Карпатах де недалеко дача Медведчука), з відносно хорошим ремонтом, прямо на березі річки. В перший рік повномасштабного ціна була 10тис.$, стан - заїдь і живи, не бабушатник, а євроремонт хоча і 15-тирічної давності. Докупив би ще панелей та Дею, все одно працюю онлайн. Але пожалів вкладати кошти в село)
А зараз там ціни на щось притомне вже неадекватні - залишилися або дорогі хати під перепродаж, або якісь старі розвалюхи
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 887
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17512245
|
|
|1380
|6876465
|
|
|3
|90124
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|