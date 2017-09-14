RSS
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:11

  ЛАД написав:
  Будівельник написав:
  ЛАД написав:Вы не обучаемы.
А ТИ ?
budivelnik
Ну уж не львовскому лавочнику меня обучать.
А чим совковий пенсіонер який ВСЕ життя був паразитом на українській економіці є кращим від львівського лавочника, який СВОЄЮ працею утримує добрий десяток подібних паразитів.

ПС
проста аналогія
був наш любитель раССейського мІрА і ЯзИкА під час совка вертухаєм, охороняючи від українськиї націоналістів Чорновола, Стуса, Хмари і так далі совок....
Совок охороняй -не охороняй, але коли система гнила - то її нічого не врятує.
Совок впав... і наш дурник замість того щоб купити вишиванку, вивчити мову і стати ярим нацооналістом(подихати голодною смертю йому якось не хочеться ) - вирішив випячувати свої коммуністичні заслуги і принижувати націю яка своєю працею забезпечує йому пенсію..
Що про такого можна сказати? Найлегше - це дурень.
Найправильніше - тут буде автоматично заблоковане.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:23

"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити",
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:39

Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:43

  Господар Вельзевула написав:Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.

с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:57

  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.

с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов

При проведенні "заходів з оповіщення".
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:58

  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.

с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов


Брат в интервью говорит-" беспредел, убивают бывшего сотрудника правоохранительных органов, нельзя с собакой выйти погулять"..
Не человека.
Сотрудника правоохранительных органов.
Просто дно.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 22:21

  Vadim_ написав:"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку і статі, то мають право це зробити",

Поправив трохи. До речі, в Древньому Римі молоді сильні чоловіки-раби дуже дорого коштували і користувались попитом.
BIGor
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 22:34


"Росія слабка", "ресурси закінчуються", "економіка на грані, 2-3 місяці і колапс", "мало ракет".... Все ФСБшна методичка.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 23:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й питання на адекватність - ти реально вважаєш що я працюю по методичці? чи просто так, як деякі ІПСОшники накидаєш? ;)

Я реально вважаю , ти працюєш по методичці і є іпсошником, правда не важним інакше б ти сидів десь на фуп.

тоді ти дурніший, ніж я гадав...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 23:29

budivelnik
"Гроші розуму не додають".
Даже разбогатевший прапорщик остаётся прапорщиком.
То же самое и о лавочниках.
ЛАД
