sashaqbl написав: Але все одно більшість його виборців не очікували, що він сосатиме у х..., в якому би світлі він це не подавав. Але все одно, що він сосатиме у х..., в якому би світлі він це не подавав.

MSNBC: Відомий своєю відкритою підтримкою демократичної політики.

CNN: Часто виступає з критикою республіканської адміністрації, орієнтуючись на ліберальну аудиторію.

NBC News / CBS News / ABC News: Традиційні мережі, чиї редакційні позиції частіше схиляються до демократичного порядку денного порівняно з консервативними каналами.

Ці канали протиставляються консервативному Fox News, який зазвичай підтримує Республіканську партію.

ми не можемо очікувати, чого виборці Трампа очікували від його адміністрації по відношенню до України, тому що1. їх більше цікавить, що було зроблено для США2. Україна (на жаль не на першому місті в їх світогляді3. Навіть Європа (НАТО), Гренландія-такожу мене є в Каліфорнії колишній приятель (знайомі з 12 років, і дружили до 2014р(коли було анексовано Крим), з 2014р не спілкувались, відновили в середині 2026намагаюсь йому пояснити, який трамп тупий (Трамп не знає що таке декларація Нелазежності, не памятає що означає спіч Авраама Лінкольна (Гетезберська промова)Gettysburg Address (Трамп думав, що це книга, а це спіч на 272 слова(10 речень),але він не бажає про це розмовляти (ніби то агент фбр стоїть поруч), каже Трамп зашибісь, ми всі американці в захваті от make America grate again, Гренладія? це були понти, ніхто не планував захоплювати (а от стосовно Ірану, приготування реальні, бо він працює на МО, далі не буду), але пройшов тиждень (як Вучевич обіцяв що все почнеться на протязі 48годин)тому я особисто прогнозувати не буду, бо та інформація як до нас доходить йде від 90% демократів