andrijk777 написав: Чим вищий рівень закредитованості - тим вищий рівень життя. Це очевидний факт. В США, наприклад, величезний рівень закредитованості. А в бідових країнах, якесь Зімбабве, закредитованість населення мінімальна.
ви надто спрощуєте, так ж можно сказати що чим більше бомжів тим вищий рівень життя і багатше населення. бо там де бідне бомжів нема. Дивіться як воно працює в орків. На народжену дитину виділяють тисяч 600 фублів, на цю суму можно зробити внесок на купівлю квартири, потом слідкуйте за наперстками Потом приміром розвод і щасливий отець сімейства лишається без даху над головою і з кредитом. Якщо він ще й забухав то прямий шлях йому на сво за пєньонзамі Рабство воно можно по різному організувати.
prodigy написав:щось з арифметикою? дефіцит на 17% вище ніж рік тому : січень 26 до січня 25 (1,72трлн до 1,468трл) минулий рік по плану був дефіцит 3,5трл по факту 7 трл (може і офіційно 5,65трлн за 10 місяців (далі інфу засекретили)
Перепрошую, дуже грубо округлив. Минулого січня було 38.49% дефіциту, а тепер 45%. Така точність достатння?
ні, я вже порахував за вас - на 17% дефіцит вище за минулий рік
ви банально взяли який відсоток від річного дефіциту, а річний дефіцит вдвічі у 2025р перевищив запланований дефіцит (було по плану 3,5трлн-по факту 7трлн)
економісти ЦМАКП Белоусова застережують, що реальний дефіцит бюджету за 2026р може скласти 10+трлн
к высшей мере наказания — бывший министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана В. Усманов, начальник ОБХСС УВД Бухарского облисполкома А. Музафаров;
к разным срокам лишения свободы: зять Л. И. Брежнева Ю. М. Чурбанов, первый секретарь ЦК КП Узбекистана И. Б. Усманходжаев, бывшие секретари ЦК компартии республики А. Салимов, Е. Айтмуратов и Р. Абдуллаева, первые секретари обкомов: Ташкентского — Мусаханов, Ферганского — Умаров, Наманганского — Н. Раджабов, Каракалпакского — К. Камалов, Бухарского — Абдувахид Каримов и сменивший его И. Джаббаров, Сурхандарьинского — Абдухалик Каримов, бывший председатель Совета Министров республики Н. Д. Худайбердыев, глава Папского агропромышленного объединения имени В. И. Ленина Наманганской области А. Адылов, генералы МВД республики Яхъяев, Норов, Норбутаев, Джамалов, Сатаров, Сабиров, полковник Бегельман и так далее. Некоторые фигуранты расследования покончили с собой (К. Эргашев, Г. Давыдов, Р. Гаипов; ходили слухи о самоубийстве и самого Рашидова).
Привлечённый в качестве обвиняемого по делу И. Б. Усманходжаев стал давать показания о причастности к коррупции отдельных членов Политбюро ЦК КПСС — Е. К. Лигачёва, В. В. Гришина, Г. В. Романова, М. С. Соломенцева, члена ЦК КПСС И. В. Капитонова.
24 марта 1989 года создаётся специальная комиссия ЦК КПСС во главе с Борисом Пуго, которой поручено «проверить факты… о нарушениях законности при расследовании дел о коррупции в Узбекской ССР и о результатах доложить в ЦК КПСС».
до чого це я ? до того що деякі види зброї існують в рф тільки на папері про Галкіна чули, Шіплюк, Маслов, Колкер