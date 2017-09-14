RSS
  #<1 ... 16723167241672516726>
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 13:50

  sashaqbl написав:Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?

а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \

чого ти не питаєш Бетона чи Барабашова? там кажуть, що доларові мільйнери, податки не платять? чи якщо податки не платять, то й донатити не повинні. чи просто вони надто завеликі для твоїх накидів? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 13:56

  BeneFuckTor написав:
  Дюрі-бачі написав:В нас вже навчились створювати людей з "повітря"
Ну давайте в даному випадку Візьмемо Вашу кафедру. Як Ви вважаєте, там можна мобілізівувати 30% (м+ж, з усіма і зав кафедри і секретаря) без суттєвого погіршення навчального процесу? та чи можна замінити самого зав кафедри?
1 В кожному ОКРЕМОМУ випадку - можна вибрати 30% (але не від загальної кількості ) яких можна МОБІЛІЗУВАТИ, бо знайти 30% від загальної кількості ПРАЦІВНИКІВ підприємства таких хто підійде для ЗСУ -малоймовірно.
Простий приклад
Мої два бізнеси
Магазин - 6 осіб (разом зі мною) , з них 5 жінок і іодин білобілетник(хлопець ростом 1,50 і вагою 45 кг - тут можна знайти 30%
Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...
Други й приклад
Таксі - є 11 машин , з яких задіяні 6....
На цих шести їздять
2 шофери ветерани ( відслужили , комісовані)
1 студент
1 батько 3 дітей
1 інвалід (реальний)
1 мій молодший ( має броню бо паралельно працює на Залізниці)
При цьому в мене у веденні цих бізнесів виникають проблеми
Раніше молодший закривав 200 годин таксі+бізнес
Сьогодні він може закрити тільки 100 годин....
До речі це (вкупі з новаціями гетьманцева) привели до того що останні 2 місяці рівень донатів з середніх 50000/місяць за попередніх 4 роки -впав до 10000/місяць....
2 Таким чином
якщо вже й мобілізовувати то тих хто в економічному ланцюжку стоїть на останніх щабелях, а не забивати цвяхи мікроскопами.
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мабуть міліонери закупились "під зав'язку" а хероїв сво грошей навіть на пів-однушки не вистачить, бо ціни там огого
Якщо чесно , то я б на місці педераційників замість 500 млрд самольоту кредитних грошей-скупив би в самольота по мінімалці тих 80 млн м2 збудованих і розплачувався з свошниками м2 а не грошима.
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:30

ЗХ

ЗХ
flyman
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:38

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?

а 40% тоді складають з податків, чи не так?

Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:44

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  sashaqbl написав:Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?

а 40% тоді складають з податків, чи не так?

Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...

чим далі, тим вигадливіші вигадки - скоро в Німеччині виплати бігунцям будуть обмежувати. а допомога є в затверджених рамках, й щоб їх збільшити треба приймати рішення - а це "без проблем". є й в ЄС дрібні шакали на підгодовці з Кремля...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:45

  budivelnik написав:Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...

Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.

Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:50

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...

Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.

Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.

Та и магазин можно национализировать - если на нем действительно весь экономический фронт держится...
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прибор, которым эту аксиому про то, кто есть реальный плательщик НДС, можно вбить прапорщику в черепную коробку для усваивания, называется молоток
Ухи и беньки(глаза) для этого ему не подходят
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 10 лют, 2026 14:53, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 14:52

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а 40% тоді складають з податків, чи не так?

Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...

а допомога є в затверджених рамках, й щоб їх збільшити треба приймати рішення

Та ты шо!?! - вот прямо брать и принимать? - ну это, да - убедил - это лет 20 нужно :lol:
