RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16816168171681816819
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 22:01

90 ярдів ойро

  Water написав:
  Hotab написав:Damien
Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.

Щомісяця :oops:

Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.

https://eu-ua.kmu.gov.ua/news/yevroparlament-shvalyv-90-mlrd-yevro-kredytu-ukrayini-na-2026-2027-roky/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42358
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 22:22

  flyman написав:
  Water написав:Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.

https://eu-ua.kmu.gov.ua/news/yevroparlament-shvalyv-90-mlrd-yevro-kredytu-ukrayini-na-2026-2027-roky/

Там немножечко "фальшстарт" :lol:
Наступним кроком має бути схвалення пакета рішень Радою ЄС. Після цього Європейська Комісія зможе здійснити перший транш виплат

- а три страны "выразили твердую позицию" - фиг вам...
_hunter
 
Повідомлень: 11569
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 16816168171681816819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 223694
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 428640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1146714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (107)
18.02.2026 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.