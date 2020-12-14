kingkongovets написав:

Стосовно "Багатоповерхівок закритих сонячними панелями для зеленого тарифу".Я довго думав, те кілька разів переписував чому це не те щоб неможливо, а технічно недоцільно і фінансово не реально. Але просто надам базові тези про протирічча які неможливо вирішити. І не тільки неможливо - але й не потрібно. При цьому ще й не вигідно для енергетичної системи країни.Отже. Дано:• Мрія та бажання закрти всі дахи багатоповерхівок сонячними станціями для "розподіленої генерації".Ок. Ідея красива. І той хто це десь зробить - буде молодець. Але кілька треш-моментів:1. Для найбільш ефективної генерації - це повинні бути не гібридні сонячні станції з акумуляторами, а так звані "мережеві"!І це дуже, дуже важливий момент. Про який, я впевнений - всі ці мрійники просто або забули, або не знали.Мережва станція не працює коли відключається світло! В неї нема акумулятора і її завдання це заміщення саме грошових витрат для власника. Або продажа по "зеленому тарифу".Тепер питання: який будинок, або яке ОСББ у здоровому глузді погодиться закрити свій дах мережеовою станцією і не буде користуватись при цьому цією енрергією ?Та нікому це не потрібно. Зараз потрібні станції для потреб будинку. І для цього були і будуть державні гранти.При цьому, якщо будинок встановлює гібридну сонячну станцію з акумулятором для накопичення - то відповідно падає разів так у два три, потужність яку будинок буде віддавати в мережу (за необхідності).2. Фінансовий спект - гроші для багатоповерхвіок, дають (давали) тільки для гібридних станції із обмеженням суми гранту 1 та 2 млн грн.Порядок цітакий на сьогодні: гібридна 30 кВт станція коштує десь 1,3-1,7 млн грн. Мережева - дешевше на 30%.А для розподіленої генерації потрібна саме мережева. На яку Вам гроші можуть дати тільки в кредит.3. Технічний аспект - ще є такий термін як "доставка" електроеенергії. Це ще ті обмежене невеличкі обсяги які генерує невеличка станція на даху башатоповерхівки - щей потрібно доставити до розподілення. А в цей час потужність ще втрачається по дорозі.4. Відповідальність та обслуговування - коли сонячна станція встановленя для потреб будинку, а не тільки на продаж електроенергії, то будинок зацікавлений у тому щоб її охороняти та обслуговувати.А коли це мережева? Припустимо фантастичний сценарій - ОСББ з'їхало з глухду, погодилось і пропонує якомусь бізнесменові свій дах для розміщення мережевої станції. Хто погодиться взяти два мільйони гривень та розмістити на чужому дахові свою сонячну станцію ? Чи не простіше це зробити на земельній ділянці ?Важливий момент для кожного мрійника - шановні, якщо б розміщення сонячних станцій для продажу електроенергії по "зеленому тарифу" на даху багатоповерхівки було вигідним - то ще під час "зеленого буму" і до війни,всі дахи були б у сонячних станціяї.Якщо коротше:- потужності до 50 кВТ - не цікаві. Мережеві станції для "зливу" та заробітків робляться від 100 кВт і більше.Просто ОСББки не знали про це . Так само як і не знають інші мрійники.- проектування однаково дороге як для 20 так і для 200 кВт. Тому навіщо залазити в млаеньку станцію, якщо можна у велику?- Ніхто не нестме відповідальності за чужу, або навіть власну мережеву станцію тому щшо вона не задовільнятиме прямих потреб будинку.Що можна і що реально буде на багатопорверхівках?- Сонячні станції для власних потреб, і деяким Обленерго таки підключе Активного споживача. Статистично він стане частково не віигідним в подальшому.- Дахи таки будуть закриті сонячними станціям - але не для розподіленої генерації, а для енергетичної безпеки.- Мережеві станції так і залишаться масовим рішенням для приватних будинків та земельних ділянок.P.s. Тим хто вважає що я не правий, пропоную спитати себе - як пояснити співвласникам будинку для чого вам потрібна сонячна станція без акумулятора ? Спробуйте пропхати це рішення.Звісно щось воно там буде булькати. На 3000 будинків в Миколаєві, ще буде 50-100 станція для власних потреб. Всі хто хоче/моеже, на цьому зароблять гроші, громадський та політичний капітал.Але повторюсь - масового рішення саме із мережевими потужними станціями, які тільки і роблять що генерують під "Активного споживача" - не буде.Це недоцільно, дах -це коллективний, а не приватний власник, ніхто за такі станції не буде відповідати, і вигідніше поставити 1 Мвт у полі та під охороною. Ніж мучитись із кастрованими 10-20 кВт станціями які ще й працюють на будинковий тепловий вузел при цьому.Тому будь ласка, можна пофоткатись. Побігати. Помріяти. Залити керівництву міста в очі, щоб ще один рік отримувати свою з.п. Але сенсу в цьому нема.Хоча для мене очевидно - вся ця "суєта" в нашому місті лише для того, щоб показати бурхливу діяльність. Вона не має технічних, економічних та соціально корисних результатів у майбутньому.Не тому що я поганий, або експерти погані. А тому що "фізика".Якщо керівництву міста навішати локшину ще можна, то з фізикою та фінансами - такий фокус неспрацює.Юрій Гусаков