RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 168661686716868168691687016871>
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:53

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.

Покращилось? У 63%?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6223
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:55

  budivelnik написав:забийте в гугль
оптові продавці зеленої кави в україні
Подивитесь скільки бажаючих ВАМ продати каву в мішках без обробки..

Та то так, але я брать не буду невідомо у кого. Самі розумієте чому.
Але зліпить з гівна пулю звісно можливо.
Water
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:55

  stm написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.

Покращилось? У 63%?

У 73%, з 19-го року. :lol:
Water
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:01

  Дюрі-бачі написав:2. Народ, який може працювати, обирає іншу державу, а в Україні залишаються пенсіонери.

Це вже відбувається тривалий час. Війна лише погіршила ситуацію. Україна перетворюється на країну жінок і пенсіонерів, але жінки теж виїдуть до того, як стануть пенсіонерками. Я не розумію дії влади.
АндрейМ
 
Повідомлень: 754
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:02

  Water написав:
  budivelnik написав:забийте в гугль
оптові продавці зеленої кави в україні
Подивитесь скільки бажаючих ВАМ продати каву в мішках без обробки..
Та то так, але я брать не буду невідомо у кого. Самі розумієте чому.
Але зліпить з гівна пулю звісно можливо.
Ще раз
Про що ми говоримо?
Про вихід на світовий ринок з метою захоплення цього ринку? - тоді стільки зеленої кави оптовики України Вам не продадуть, бо ВЕСЬ обєм імпорту кави в Україну в 2023 році (включаючи мелену, розчинну і так далі) всього 44 750 000 кілограм
1/100 000 цього імпорту забрав я..
Всього вирощують в рік 9 000 000 000 кг (тобто наш імпорт 0,49% від світового випуску)
Якщо ж ми говоримо про створення якогось регіонального виробника з обємом випуску 10 тонн/рік - то він ЗАВЖДИ знайде в Україні оптовика який забезпечить таким обємом , та сама Віденська кава може переробити 4000 тонн рік(9% від всього імпорту кави в Україну)

Тому
Якщо берете багато - то у Вас є лабораторія і способи визначення сортовості того що берете
Якщо берете мало то вірите на слово в того в кого берете...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 лют, 2026 17:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28006
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Україна перетворюється на країну жінок і пенсіонерів, але жінки теж виїдуть до того, як стануть пенсіонерками. Я не розумію дії влади.
1 Я двома руками ЗА виїзд пенсіонерів і людей передпенсійного віку при умові що пенсію вони будуть отримувати там, особливо якщо їм буде там краще
2 Влада це ми , тому що собі зробимо - те собі й отримаємо....
Як наявність того чи іншого прізвища в кріслі найвеличнішого - змінить Вашу продуктивність праці?
Бо тільки від продуктивності залежить обєми і вартість створеного , а значить Ваше благополуччя у Ваших руках.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28006
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:06

Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:У 73%, з 19-го року. :lol:

З 14 року у 100% є щанс навіть за незгоди отримати світле майбутнє, завдяки. Мала частина за ржавий рупь у віці 33 років, без досягнень, буде у чорному закутку вбивати 23 роки дівчину у якій було все життя попереду і сідати на прожитєвий термін )
Як ваші справи? але я люблю чесність. Ви втратили, повертатися немає куди. Оренда у 30-45 років це не та оренда що у 45-65 років. Як воно покращилося? Наскільки соціальне життя на пенсії вас влаштовує? Нажаль зробити зуби я не вважаю досягненням на відміну від Летусрока )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6223
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:08

  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:Україна перетворюється на країну жінок і пенсіонерів, але жінки теж виїдуть до того, як стануть пенсіонерками. Я не розумію дії влади.
1 Я двома руками ЗА виїзд пенсіонерів і людей передпенсійного віку при умові що пенсію вони будуть отримувати там

А если - как по закону - и тут и там? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А если - как по закону - и тут и там?
Нема такого права
Є інше
Україна має угоди про соціальне забезпечення з 23 країнами, що дозволяють враховувати стаж, набутий в обох державах, та отримувати пенсію.
Договори поділяються
на територіальні (сплачує країна проживання)
та пропорційні (кожна країна платить за свій стаж)
Тобто або або

.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28006
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 17:15

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.
Дурень думкою багатіє....
Проживання в соціальному житлі з перебуванням на соціалці або з оплатою по мінімуму - це для тебе покращення?
мені тебе шкода.....
якщо на соціалці вони мають більше чим продаючи твою каву, то ці казки про те як тобі їх шкода перестають діяти. :lol:
Головна причина чому народ не їхав це не погіршення життя при виїзді. Це страх невідомого. В нас народ інертний. Але чим більше виїхають тим більше їдуть до них.
По західних обласних центрах воно мало замітно, в деяких взагалі бум будівництва, але зі сходу продовжують їхати масово.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4747
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 168661686716868168691687016871>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 226008
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 430927
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1150733
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15661)
22.02.2026 15:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.