Додано: Пон 23 лют, 2026 02:37

fox767676 написав: чомусь серед рогулів популярна місконцепція що виною у всьому неправильний вибіо східняків у 1991 бо не проголосували за Чорновола чи ще якогось рухівця.

Але у більшості країн соцблоку , наприклал Литві, президентами були колишні комуністи, а там де владу взяли ідейні дисиденти-націоналісти (Ельчибей, Гамсахурдія) якраз почалися громадянські конфлікти , якими скористалася москва

жодної

Ні! Жодної,вини України чи українців у війні немає. Не було в Україні при владі якихось «націоналістів». Україна почала дрейфувати від рф, що останній не сподобалось. Я вже не памʼятаю який із посадовців часів Януковича казав, що росіяне погрожували анексувати АРК, якщо той підпише асоціацію з ЄС. Ця війна була неминучою. Вірніше, не так. Вони б не напали, якби знали, що ми у відповідь зруйнуємо їх. Єдина наша «провина», якщо її так можна назвати, це те, що ми не те, що до війни не готувались, а просто розброювались, але це вже дійсно питання до українців того покоління. Ще у 1991 році було зрозуміло, що рф просто так нас не відпустить.