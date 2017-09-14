fox767676 написав: Ми ж самі по собі були розміром з Австроугорську імперію, все було своє. А зараз хто зможе зкерувати національну фрустрацію і запропонувати моделі розвитку і національного консенсусу?
про розвиток мови не йде. Спочатку треба перестати самовбиватись. Чи є зараз конструктивні політики? Поки ніхто не приходить на гадку окрім Разумкова. Та біда що в такому стані екзальтованості суспільства та насадженого двоємислія... наврят яи йому вистачить харізми. Україна це буйнопомішаний під крапельницями і впереді не розвиток а наркоманська ломка, найбільш гуманним була б замісна терапія. Но думаю притомний світ схилиться до євтаназії.
ЛАД написав:Когда -то государство субсидировало цены на бензин. В результате была нехватка.
ИМХО є неправильна модель низьких цін коли держава обмежує ціну (стеля цін), бо це спричинює дефіцит. А є правильна модель: коли державне підприємство працює без прибутку, але і без збитків ,і продає народу продукт по собівартості. З бензином в нас проблеми в застосуванні правильної моделі, а от з електроенергією поки нема проблем за рахунок радянського спадку АЕС.
Радянський спадок це добре. И это не только АЭС. Это ещё и ГЭС, и ТЭС тоже. И ЛЭП. Не знаю, как трансформаторные подстанции - там ещё есть советское оборудование или уже всё заменили. Но спадок не вечен. Любая техника со временем требует замены. А для этого нужны деньги. И большие. Вы рассчитываете на гранты и считаете, что их выбивание это главная задача влади. Ваши взгляды здесь уже много критиковали и порой чересчур грубо. Не буду повторять критику, но давайте упростим задачу.
Предположим, у вас есть бедный сосед. Если он будет периодически слёзно просить у вас десятку на хлеб, вы ему, возможно, будете давать, чтобы отвязаться - иной раз проще дать, чем слушать просьбы и жалобы. Как подают нищему. (Это пример ваших грантов. Очень грубый, конечно, но всё же. Суммы относительно небольшие, кроме того от грантов рассчитывают получить какой-то результат от выполненной работы, т.е. это не совсем милостыня). Но если этот бедный сосед начнёт просить у вас существенные суммы (даже если вы можете себе это позволить), вы уже задумаетесь. Если этот бедный сосед будет у вас просить то на покупку холодильника, то стиралки, то ещё на что-то существенное ( в конце концов обнаглеет и попросит на покупку автомобиля), то, скорее всего, вы его пошлёте. Тем более, если таких соседей много. Вы уже посмотрите, можете ли вы что-то получить с него взамен.
То же самое и с государствами. Да, 10 млрд. для США это, вроде, копейки при расходах на оборону в триллион. Или, например, даже по сравнению с 423 миллиардами долларов, поступившими в 2022 из Казначейства США на программу Medicare. Тем не менее, эти "копеечные" 10 млрд. это грубо 2% от 423 млрд. Если учесть, что в 2022 Medicare воспользовались 65 млн. человек, то 2% это 1,3 млн. человек. Как вы думаете, на что правительство США должно использовать эти 10 млрд. - на помощь Украине или на помощь 1,3 млн. своих граждан? Это я даже не говорю о том, что у США постоянный дефицит бюджета и они стараются урезать расходы (в т.ч. и на Medicare) для уменьшения дефицита. Данные отсюда - https://en.wikipedia.org/wiki/Medicare_(United_States). Или вот ИИ о расходах ЕС на оборону:
2024 год: около €343 млрд (примерно 1.9 % ВВП ЕС) — рекордный уровень расходов на оборону для ЕС.
2025 год (оценка): ожидается увеличение до примерно €381 млрд (около 2.1 % ВВП)
И сколько копий было сломано ради увеличения этих расходов на 38 млрд. И США требуют ещё роста. Где деньги, Зин? Откуда их взять?
А я ось помітив зміну настроїв у пабліках ще рік тому жіночки під постами зеленського чепчики в повітря від радощщів кидали за його перформанс у білому домі, а зараз таке пишуть що мені там робити вже нічого, навіть трохи сумно як натовп свого вчорашнього кумира розтинає і про Майдан теж саме. особисто знайомі теж на мої неполіиткоректні гнівні закили смиренно погоджуються підписався на Буданова, типу єдиний хто за типа мир, подивимось троху йду до ерзац-посту, акумулювати сили хоча б для особистого самопорятунку а там може і з країною якісь ідеї виникнуть
Shaman написав:.......... час, ЛАД, час. бюрократія має такі переваги, що якщо зрозуміти правила, як вона працює, то можна тягнути ЧАС. дехто примудрявся петляти рік перед тим, як піти вчити мову - й весь цей час отримував допомогу.
насправді цей процес мав початися ще рік тому. от цього я вже не знаю, бо мої знайомі йдуть по шляху адаптації, вчать мову - а не просто висиджують. а багато хто просто висиджував. знову - нічого немає - це не пишуть в інеті? є багато чого, про що не пишуть в інеті тому так, халява закінчилась - а що роблять люди, навіть цікаво...
Опять много слов, но что изменилось сейчас, вы так и не написали. Аби побалакати.
Потерли ВСі коментарі навіть замайданні, бо така вбога, незграбна, непереконлива аргументація ("зараз би погнали естонію штурмувати"), що самим редакторам невдобно. але, нікуди правди діти, крім української дуристики нікуди не подівся російський фашизм, та ще й проявився у всій красі європейський щодо українців расизм. світ ворожий-ворожий і існування української нації на волосинці, мабуть тільки за гітлера гірше було.
fox767676 написав:чомусь серед рогулів популярна місконцепція що виною у всьому неправильний вибіо східняків у 1991 бо не проголосували за Чорновола чи ще якогось рухівця. Але у більшості країн соцблоку , наприклал Литві, президентами були колишні комуністи, а там де владу взяли ідейні дисиденти-націоналісти (Ельчибей, Гамсахурдія) якраз почалися громадянські конфлікти , якими скористалася москва
Ні! Жодної, жодної вини України чи українців у війні немає. Не було в Україні при владі якихось «націоналістів». Україна почала дрейфувати від рф, що останній не сподобалось. Я вже не памʼятаю який із посадовців часів Януковича казав, що росіяне погрожували анексувати АРК, якщо той підпише асоціацію з ЄС. Ця війна була неминучою. Вірніше, не так. Вони б не напали, якби знали, що ми у відповідь зруйнуємо їх. Єдина наша «провина», якщо її так можна назвати, це те, що ми не те, що до війни не готувались, а просто розброювались, але це вже дійсно питання до українців того покоління. Ще у 1991 році було зрозуміло, що рф просто так нас не відпустить.
Shaman написав:чомусь він може працювати, лише коли його хтось фінансує...
бо соціалізм/соціальна держава менш ефективна ніж капіталізм. Капіталістичні експлуататори можуть вичавити все із робітника. Саме вони борються із профсоюзами і придумали, що "соромно говорити яка в тебе зарплата"
Очень понравился пассаж о Кубе: "Куба - залишилась без халявної нафти з Венесуели - й все, знову соціалізм вмер. чомусь він може працювати, лише коли його хтось фінансує...". Правда, Куба не получала "халявну нафту", а покупала её у Венесуэлы. Так же, как Китай и другие. А сегодня США начали блокаду Кубы и пригрозили арестовать российские танкеры (не теневые), которые туда направляются. Впрочем, американские санкции против Кубы, более или менее жёсткие, действуют ещё с 1960. Интересно, что было бы с капиталистической Украиной, если бы США проводили такую политику по отношению к нам. Но шаману правда не важна. На слово "социализм" он реагирует как бык на красную тряпку. Для него любые действия США это святое, а США - "сияющий град на холме". Всё, что было в СССР - плохо. Не хочется писать, но рядовой propagandonus vulgaris.
Hotab написав:Будівельник пише що не женеться за написом на пачці, просто влаштовує якість .
Уточнення Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...
А тебе показалось, что с этим кто-то спорил? Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...
Я в жизни пил замечательный кофе в 3 местах - в Ереване (в одном месте! Там варили на песке). второй раз в отеле в Каире и приближающийся по качеству на набережной в Судаке (там приезжала пара на лето, не помню, откуда). Всё остальное... тоже кофе. Старбакс тоже не вдохновил.
budivelnik написав:То що будемо робити? На халяву -не дають
Я бачу 2 варіанти: 1. влада знаходить варіанти як переконати дати "халяву" 2. Народ, який може працювати, обирає іншу державу, а в Україні залишаються пенсіонери.
Третий вариант не рассматриваете - построить богатую страну своим трудом? Пусть не с грантами, а инвестициями? Как сделали, например, финны и шведы. Норвегию в пример не привожу - могут сказать, что это благодаря нефти и газу.
АндрейМ написав:Україна почала дрейфувати від рф, що останній не сподобалось. Я вже не памʼятаю який із посадовців часів Януковича
Ви наче доросла за віком людина, а забули мешковщину при Кравчуку чи Тузлівщину при Кучмі. Зброя то дійсно важливо, але вирішальними чинниками були біль-менший суспільний баланс та консенсунс, які було попрано подіями на Майдані 2014. Особисто я відчув присмак війни ще у першій половині лютого, коли по Києву маршували камуфльовані ... лицарі. я не буду наполягати. але як мінімум враження державного перевороту і нехтуваняя інтересами південних регіонів було створене. А за Тузли навпаки був повсюдний підйом патріотизму, навіть на Донбасі, бо Кучма вмів балансувати різні вектори. І зі зброєю теж цікаво. Моє враження що якщо у червоних кучмівських директорів не дужє вийшло з накопиченям арсеналів, то у гуманітарних націонал-патріотів для яких "головна зброя - мова" тим більше, і приклад Ющенко наче це підтврджує