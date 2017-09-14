RSS
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..

маячня, якщо залишиться 20 млн - для людини яка працює - ВСЕ ЗМІНИТЬСЯ. Щоб продовжувати цю шарманку про останню вербу, тобто тримати фронт проти 140млн ерефії - доведеться відмовитись від цивільного життя і стати Афганом : чоловіки та молоді жінки в основній масі будуть залучені до оборони та критичної інфрастуктури а решта 14-80 будуть пахати як негри на плантаціях.
Але це ж саме те чого ми прагнемо
Letusrock
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:53

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а це вважаємо погрозами Європі? чи черговим загостренням у Дімона?

После смерти Жириновского, Димон пытается брать на себя роль придворного шута, который озвучивает слишком смелые, на данный момент, мысли. Получается не очень, ибо талант все же удалось пропить, но принимать во внимание стоит, ибо мысли не его.


ви серьозно? скілька раз димон казав про червоні лінії? 100500
і що? байден уникав ескалації, затримував передачу тої чи іншої зброї роками, що з того

що казати на болотах: storm shadow-ракету по Лондону, а за скальп-по Парижу, чули таке?
що трапилось після? нічого, бла-бла-бла

После смерти Жириновского, Димон пытается брать на себя роль придворного шута, который озвучивает слишком смелые, на данный момент, мысли
це дійсно 2026 рік, чи 2022? всім давно на с***ть і на димона і на інших навіть на болотах


https://www.youtube.com/shorts/H1cgyZcOkF8
prodigy
 
Повідомлень: 13241
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3396 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує".
5-мільйонні словаки можуть і хочуть підтримувати мультикультурність, а 52-мільйонна країна в свій час злякалась фсб, попів з МП та клоуна Гецка.
P.S. ти хочеш сказати що всюди де вони визнані меншинами - це помилка і насправді то переодіті українці, які розмовляють на незрозумілому діалекті?

Я не знаю, що там всюди. Я всюде не був, не бачив. Але я достатньо добре знаю Закарпаття. Якщо ти назвеш мені хоча б одне русинське село, то якщо я там не був - колись поїду і подивлюся.
Але якщо таких сіл нема - то мабуть нема таких автохтонтів на Закарпатті.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:це дійсно 2026 рік, чи 2022? всім давно на с***ть і на димона і на інших навіть на болотах

Дімон грає свою потужну роль для внутрішнього ринку - для місцевих адептів "велікой расії що встає з колін"
  prodigy написав:що казати на болотах: storm shadow-ракету по Лондону, а за скальп-по Парижу, чули таке?
що трапилось після? нічого, бла-бла-бла
ракети якщо колись і полетять то максимум по бідним естонським чи польським селам, бо екзистенційні війни зараз чомусь стосуюься лише нижчих верств, справжня магія
Letusrock
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує".

І що значить політизована? Ти мені тикаєш переписом 1921 року, я тобі відповідаю, що такі ж результати переписів на Галичині і Волині. В чому тут політизованість?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 11:50

кацапы делают всё чтобы сорвать какие-либо переговоры и только идиоты этот не видят

россия учтет в переговорах по Украине информацию о том, что Лондон и Париж хотят вооружить Киев ядерным оружием, — пєсков.
Xenon
 
Повідомлень: 5710
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 11:56

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує".

І що значить політизована? Ти мені тикаєш переписом 1921 року, я тобі відповідаю, що такі ж результати переписів на Галичині і Волині. В чому тут політизованість?

політизованість в тому що в інших країнах в русинів бурхливе культурне життя, а у нас їх після 1945 обнулили (нема людини/меншини - нема проблеми).
В мене двоюрідна бабка живе під Пряшевом, то у них кожні вихідні якийсь двіжняк, фестивалі, концерти, виступи, гуртки, змагання, колядки - буква в букву як закарпатські. в тих же 1990 якби тебе з завязаними очима перевезли в якесь село біля Svidnika то ти б по спілкуванню не вгадав чи ти в умовному Чинадієві чи взагалі закордоном. то чому люди які однаково спілкувались в 1930-х: в Словаччині залишились русинами до тепер, а в ссср/Україні миттєво стали українцями
Кордон з Чехословаччиною в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України.
Я так розумію ти вважаєш що інші країни цих русинів придумали і просто так 80 років підтримують цю фейкову меншину
Letusrock
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:В мене двоюрідна бабка живе під Пряшевом, то у них кожні вихідні якийсь двіжняк, фестивалі, концерти, виступи, гуртки, змагання, колядки - буква в букву як закарпатські. в тих же 1990 якби тебе з завязаними очима перевезли в якесь село біля Svidnika то ти б по спілкуванню не вгадав чи ти в умовному Чинадієві чи взагалі закордоном. то чому люди які однаково спілкувались в 1930-х: в Словаччині залишились русинами до тепер, а в ссср/Україні миттєво стали українцями

Які інші країни крім Словаччини?
Чому "русини" Галичини стали українцями, а Закарпаття не можуть?
Ти так і не відповів, які села є автохтонно русинськими? Чинадієво?
Ти не припускаєш, що то словакам вигідніше і спокійніше мати вигаданих русинів, ніж громаду сусідньої країни, яка майже вдесяторо більша?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2770
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 12:38

Letusrock
краще розповіси, що буде робити путін в 2036 році? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11795
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 12:46

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..

маячня, якщо залишиться 20 млн - для людини яка працює - ВСЕ ЗМІНИТЬСЯ. Щоб продовжувати цю шарманку про останню вербу, тобто тримати фронт проти 140млн ерефії - доведеться відмовитись від цивільного життя і стати Афганом : чоловіки та молоді жінки в основній масі будуть залучені до оборони та критичної інфрастуктури а решта 14-80 будуть пахати як негри на плантаціях.
Але це ж саме те чого ми прагнемо

а де ж буде Letusrock в цій системі? так й буде далі розповідати казки? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11795
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 1688416885168861688716888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

