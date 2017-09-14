budivelnik написав:Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..
маячня, якщо залишиться 20 млн - для людини яка працює - ВСЕ ЗМІНИТЬСЯ. Щоб продовжувати цю шарманку про останню вербу, тобто тримати фронт проти 140млн ерефії - доведеться відмовитись від цивільного життя і стати Афганом : чоловіки та молоді жінки в основній масі будуть залучені до оборони та критичної інфрастуктури а решта 14-80 будуть пахати як негри на плантаціях. Але це ж саме те чого ми прагнемо
Shaman написав:а це вважаємо погрозами Європі? чи черговим загостренням у Дімона?
После смерти Жириновского, Димон пытается брать на себя роль придворного шута, который озвучивает слишком смелые, на данный момент, мысли. Получается не очень, ибо талант все же удалось пропить, но принимать во внимание стоит, ибо мысли не его.
ви серьозно? скілька раз димон казав про червоні лінії? 100500 і що? байден уникав ескалації, затримував передачу тої чи іншої зброї роками, що з того
що казати на болотах: storm shadow-ракету по Лондону, а за скальп-по Парижу, чули таке? що трапилось після? нічого, бла-бла-бла
це дійсно 2026 рік, чи 2022? всім давно на с***ть і на димона і на інших навіть на болотах
Letusrock написав:Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує". 5-мільйонні словаки можуть і хочуть підтримувати мультикультурність, а 52-мільйонна країна в свій час злякалась фсб, попів з МП та клоуна Гецка. P.S. ти хочеш сказати що всюди де вони визнані меншинами - це помилка і насправді то переодіті українці, які розмовляють на незрозумілому діалекті?
Я не знаю, що там всюди. Я всюде не був, не бачив. Але я достатньо добре знаю Закарпаття. Якщо ти назвеш мені хоча б одне русинське село, то якщо я там не був - колись поїду і подивлюся. Але якщо таких сіл нема - то мабуть нема таких автохтонтів на Закарпатті.
Letusrock написав:Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує".
І що значить політизована? Ти мені тикаєш переписом 1921 року, я тобі відповідаю, що такі ж результати переписів на Галичині і Волині. В чому тут політизованість?
політизованість в тому що в інших країнах в русинів бурхливе культурне життя, а у нас їх після 1945 обнулили (нема людини/меншини - нема проблеми). В мене двоюрідна бабка живе під Пряшевом, то у них кожні вихідні якийсь двіжняк, фестивалі, концерти, виступи, гуртки, змагання, колядки - буква в букву як закарпатські. в тих же 1990 якби тебе з завязаними очима перевезли в якесь село біля Svidnika то ти б по спілкуванню не вгадав чи ти в умовному Чинадієві чи взагалі закордоном. то чому люди які однаково спілкувались в 1930-х: в Словаччині залишились русинами до тепер, а в ссср/Україні миттєво стали українцями Кордон з Чехословаччиною в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України. Я так розумію ти вважаєш що інші країни цих русинів придумали і просто так 80 років підтримують цю фейкову меншину
Letusrock написав:В мене двоюрідна бабка живе під Пряшевом, то у них кожні вихідні якийсь двіжняк, фестивалі, концерти, виступи, гуртки, змагання, колядки - буква в букву як закарпатські. в тих же 1990 якби тебе з завязаними очима перевезли в якесь село біля Svidnika то ти б по спілкуванню не вгадав чи ти в умовному Чинадієві чи взагалі закордоном. то чому люди які однаково спілкувались в 1930-х: в Словаччині залишились русинами до тепер, а в ссср/Україні миттєво стали українцями
Які інші країни крім Словаччини? Чому "русини" Галичини стали українцями, а Закарпаття не можуть? Ти так і не відповів, які села є автохтонно русинськими? Чинадієво? Ти не припускаєш, що то словакам вигідніше і спокійніше мати вигаданих русинів, ніж громаду сусідньої країни, яка майже вдесяторо більша?
а де ж буде Letusrock в цій системі? так й буде далі розповідати казки?