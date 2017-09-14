RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:41

  pesikot написав:Подивись всі свої внески ЄСВ, а потім розповідай, як не враховуються соціальні внески для людей в Україні

Для тебе завжди дійсна одна порада - перед тим, як щось відповідати, хоча б спробуй зрозуміти про що мова.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
stm написав:...........
АндрійМ, як розумна людина не може сформулювати що різниця є. У розвинутих країнах пенсія йде на 3 різні рахунки: 1) загальна - людина живе за рахунок внесків працюючих (бюджет) кожен соціально незахищений має право на мінімалку 2) індивідуальна накопичувальна - людина відраховуває внески з зп, які інвестуються і належать їй 3) що хоче додатково- інвестує сама у часні фонди (не обов'язкова).
В Україні дійсно немає 2)
Хоча щось про трирівневу пенсійну систему прийняли дуже давно. От тільки ми і п1) ніяк не виведемо в бездефіцитний, куди там вже два інші
Не знаком со всеми пенс. системами мира. :)
Во всех странах есть 2-й уровень - індивідуальна накопичувальна система?
Я з усіма в світі теж не знайомий, проте, думаю, в тій чи іншій формі вона є в більшості країн
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:49

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Подивись всі свої внески ЄСВ, а потім розповідай, як не враховуються соціальні внески для людей в Україні

Для тебе завжди дійсна одна порада - перед тим, як щось відповідати, хоча б спробуй зрозуміти про що мова.

Дуже слушна порада, використовуй її частіше по відношенню до себе

на сайт ПФУ ходив ? побачив, що твої ЄСВ-внески враховані, чи так і не зрозумів побачинного ?
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:54

Хантер після 23-го заходив?

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 24 лют, 2026 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 19:54

  pesikot написав:на сайт ПФУ ходив ? побачив, що твої ЄСВ-внески враховані, чи так і не зрозумів побачинного ?

Ще раз - спочатку зрозумій про що мова, а потім щось пиши. Ніхто не обговорює врахування ЄСВ-внесків, тому не зрозуміло чому ти це вже вдруге пишеш.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 20:43

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:на сайт ПФУ ходив ? побачив, що твої ЄСВ-внески враховані, чи так і не зрозумів побачинного ?

Ще раз - спочатку зрозумій про що мова, а потім щось пиши. Ніхто не обговорює врахування ЄСВ-внесків, тому не зрозуміло чому ти це вже вдруге пишеш.

Тобто, ти тупий ...

за межі методичкі вийти не можеш ...

Ти написав, що "тільки в Україні людина не платить соціальні внески"

таких тут багато ... деякі про русинів пишуть ... деякі про церкву ... деякі про "своє бабло Трампа" ...
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Зображення
Зате запамʼятається
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:10

  pesikot написав:
  Letusrock написав:він вибере "будівництво розгалуженої мережі мовних інспекторів". Як тобі таке, Ілон Маск? :mrgreen:


А ти лише по методичці шпариш - "мовні інспектори", "русіни"
Бо не хочеш згадувати про 4 роки війни

Тобі простіше накинути про "мовного інспектора, до речі, покажи хоч одного ?
бо це лише в твоїй уяви переляканного засранця ...

Шо там згадувати? Що зеля ще 3 роки хоче воювати? Воюйте але вже без нас. ти маєш шанс одбити кринки :lol:
От шо тобі моя церква і кагор все спокою не дають?
Створили ж вже для тебе підходящі теми. Балакай там скіки хочеш за церкву.
Ніхто тобі не мішає ходити до провладної? Ходи на здоровя.
Ви ж храми віджимаєте і потом вони пусті.
Можеш і під захистом церкви кагор пити. Хіба я бороню?
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:14

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:він вибере "будівництво розгалуженої мережі мовних інспекторів". Як тобі таке, Ілон Маск? :mrgreen:


А ти лише по методичці шпариш - "мовні інспектори", "русіни"
Бо не хочеш згадувати про 4 роки війни

Тобі простіше накинути про "мовного інспектора, до речі, покажи хоч одного ?
бо це лише в твоїй уяви переляканного засранця ...

Шо там згадувати? Що зеля ще 3 роки хоче воювати? Воюйте але вже без нас. ти маєш шанс одбити кринки :lol:
От шо тобі моя церква і кагор все спокою не дають?
Створили ж вже для тебе підходящі теми. Балакай там скіки хочеш за церкву.
Ніхто тобі не мішає ходити до провладної? Ходи на здоровя.
Ви ж храми віджимаєте і потом вони пусті.
Можеш і під захистом церкви кагор пити. Хіба я бороню?

Твоєю істерикою я задоволений :mrgreen:

А по суті, що ти можеш сказати ?

Хіба тобі більше сказати нічого ? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:34

  ЛАД написав:...
И на хрена Украине физика? Это всё западные развлечения. И атом, и термояд. Великой с/х державе они ни к чему.
Нам бы "садок вишневмй біля хати" і щоб бджоли гули і більше нічого не треба.

та отож. наче маємо фізика, але він окрім критики капіталізму з позицій марксизму-ленінізму, нічого не продукує ;)

й реактори залишились тими ж, але системи керування гадаю сильно змінилися, про що вам stm й каже.
