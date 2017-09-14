RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:38

❗️росіяни хочуть до кінця 2026 року захопити Херсон, Миколаїв, Одесу та Запоріжжя, – заступник керівника Офісу президента Павло Паліса

Також до кінця березня вони хочуть повністю окупувати Донеччину.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31682
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:42

  Faceless написав:
stm написав:АндрійМ, як розумна людина не може сформулювати що різниця є. У розвинутих країнах пенсія йде на 3 різні рахунки: 1) загальна - людина живе за рахунок внесків працюючих (бюджет) кожен соціально незахищений має право на мінімалку 2) індивідуальна накопичувальна - людина відраховуває внески з зп, які інвестуються і належать їй 3) що хоче додатково- інвестує сама у часні фонди (не обов'язкова).
В Україні дійсно немає 2)
Хоча щось про трирівневу пенсійну систему прийняли дуже давно. От тільки ми і п1) ніяк не виведемо в бездефіцитний, куди там вже два інші

є ще одна проблема для існування 2) та 3). а саме - куди інвестують? в першу чергу в акції. а в Україні немає нормального ринку акцій...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11799
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  Faceless написав:
stm написав:АндрійМ, як розумна людина не може сформулювати що різниця є. У розвинутих країнах пенсія йде на 3 різні рахунки: 1) загальна - людина живе за рахунок внесків працюючих (бюджет) кожен соціально незахищений має право на мінімалку 2) індивідуальна накопичувальна - людина відраховуває внески з зп, які інвестуються і належать їй 3) що хоче додатково- інвестує сама у часні фонди (не обов'язкова).
В Україні дійсно немає 2)
Хоча щось про трирівневу пенсійну систему прийняли дуже давно. От тільки ми і п1) ніяк не виведемо в бездефіцитний, куди там вже два інші

є ще одна проблема для існування 2) та 3). а саме - куди інвестують? в першу чергу в акції. а в Україні немає нормального ринку акцій...
Насправді необовʼязково, щоб цей ринок був локальним, але наше законодавство дуже обмежує в польоті фантазії для управителів фондів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37407
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8302 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 22:00

  Wirująświatła написав:
❗️росіяни хочуть до кінця 2026 року захопити Херсон, Миколаїв, Одесу та Запоріжжя, – заступник керівника Офісу президента Павло Паліса

Також до кінця березня вони хочуть повністю окупувати Донеччину.

а може по іншому розставимо акценти?
Окрім цього, за словами Паліси, якщо росіяни матимуть успіх, до кінця року вони намагатимуться створити умови для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, а згодом і Одеси.

Однак, як зазначив бригадний генерал, у найближчі пів року окупанти не зможуть реалізувати свої плани.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11799
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Насправді необовʼязково, щоб цей ринок був локальним, але наше законодавство дуже обмежує в польоті фантазії для управителів фондів
Насправді все ще простіше..
Пенсійні фонди іноземних держав обмежені тим куди вони можуть вкладати отримані кошти.. Тому прибутковість в таких фондах як правило 2-3% річних....
А тепер знайдіть в Україні людину, яка буде вкладати щось типу 100-1000 доларів/рік , на 30 років щоб отримати потім додаткових 10-100 доларів/місяць пенсії.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28024
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 22:16

  stm написав:Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.

Ви в курсі що майже половина Одеської області в зоні можливих бойових дій згідно цього офіційного переліку?
killer_of_liars
 
Повідомлень: 18
З нами з: 01.11.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 22:26

Ніхто нє говоріл

https://www.facebook.com/share/r/18S7Ba ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17936
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2577 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 22:31

Іпсо

  Wirująświatła написав:
❗️росіяни хочуть до кінця 2026 року захопити Херсон, Миколаїв, Одесу та Запоріжжя, – заступник керівника Офісу президента Павло Паліса

Також до кінця березня вони хочуть повністю окупувати Донеччину.


Ну да, ну да.. Жодного обласного центру за 4 роки та 4 міста (облцентра) до кінця року.
Трохи поясню.. На днях свекрусі дзвонила її подружка, яка виїхала до Ізраїлю в 2023. Після "Привіт" вона одразу запитала: "Як там Мико, ще стоїть чи вже в окупації?" Свекруха (піднявши челюсть з пола) відповіла питанням: "Звідки така інформація?" Подружка сказала, що прочитала в місцевих (ізраїльських) новинах.
Що цікаво, того ж дня я натрапила у телеграмі на репост допису з кацапського каналу про те, що "прям зараз війська рф доброзичливо зустрічають в Одесі її мешканці".
Шось мені підказує, що багато людей таке хавають і не замислюються.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6167
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 22:35

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.........
Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....
Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...
А мої магазини/таксі залишаться і як обслуговували 400-600 осіб/добу магазин , 150-200 поїздок/добу таксі - так і будуть обслуговувати.
Вы когда-то рассказывали, что дважды банкротились.
Желаю вам не испытать этого в третий раз.
В 60+ это вряд ли удастся. По крайней мере, будет значительно сложнее.
Спробую пояснити, хоча надії що захочете напрягтись і зрозуміти - мало...
1 Я НЕ БАНКРОТУВАВ
Банкрутували два моїх бізнеси якими я керував
2 Банкрутсто це не обовязково боргова яма.
Спробую спрощено і на пальцях
а - бізнес може збанкрутувати якщо не вірно щось розрахував.
б - банкрутсто і втрата капіталу - не тотожні поняття.
Можна збанкрутувати, але при цьому стати багатшим ніж бу ДО МОМЕНТУ започатковування бізнесу який збанкрутує
Приклад наочний - Долярчик
Людина володіла досить таки прибутковим бізнесом по продажу велозапчастин з функціонування якого КУПИЛА дві квартири , але витрати на купівлю житла виявились критичними для обігового капіталу бізнесу і бізнес ЗБАНКРУТУВАВ ( закрився/став не прибутковим)
Тобто до початку велення в Долярчика не було ні бізнесу ні квартир, після банкрутства бізнес зник... квартири зявились.
3 Мої два збанкрутілих бізнеси це якраз про те що я з них вийняв БІЛЬШЕ ніж вони могли витримати і тому вони збанкрутували... але вийняв я з них в рази більше ніж вклав.

І ще про виїзд третини населення і чому мені по барабану...
Перше
Станом на 1990 структура наступна
На трьох споживачів - один створювач.
Дитина-тато(мама)створювач-тато(мама)пенсіонер створювача = три споживачі*17млн=51млн
Станом на через покоління десь в 2025
0,8 дитина-створювач-1,2 батько/мама створювача(пенсіонер)=три споживачі*12млн=36
Станом через два покоління десь 2060
0,5 дитина- створювач - 1,5 батьки створювача=три споживачі*10млн=30млн

Тепер поясніть мені
Чому мені має бути гірше , якщо виїхавші будуть мати наступні конфігурації
3 споживачі - я у виграші бо менше виплачувати податків
2 споживачі+1 створювач - мені все одно бо станом на сьогодні така структура є
1споживач+2створювачі - мені легше працювати бо звільнилась ніша
3створювачі - мені ще легше працювати бо я в дефіциті.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28024
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 22:36

fler
Все там правильно 😅
Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17936
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2577 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
