RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16894168951689616897
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 22:37

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..
маячня, якщо залишиться 20 млн - для людини яка працює - ВСЕ ЗМІНИТЬСЯ. Щоб продовжувати цю шарманку про останню вербу, тобто тримати фронт проти 140млн ерефії - доведеться відмовитись від цивільного життя і стати Афганом : чоловіки та молоді жінки в основній масі будуть залучені до оборони та критичної інфрастуктури а решта 14-80 будуть пахати як негри на плантаціях.
Але це ж саме те чого ми прагнемо
Чомусь для переляканих життям ніяк не дійде
Поки нас буде зменшуватись до 20 млн
Педерація зменшиться до 40млн... по тій простій причині, що відділяться від неї всі хто схоче, крім тих кого окупує Китай.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28024
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 23:15

  stm написав: Незмінність 60 років ТЕЦ і АЄС без капіталовкладень(грошей, кредитів, обладнання, освіти спеціалістів), то аксіома )))


міг би бути і ремонт і модернізація, але ж кажуть не на часі - бо двушка на москву...
Турбіна ХАЕС другий рік без ремонту: Україна недоотримує майже 500 МВт
Депутат Железняк стверджує, що ця ситуація виникла через корупцію Міндіча.
killer_of_liars
 
Повідомлень: 18
З нами з: 01.11.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 23:26

  killer_of_liars написав:
  stm написав: Незмінність 60 років ТЕЦ і АЄС без капіталовкладень(грошей, кредитів, обладнання, освіти спеціалістів), то аксіома )))


міг би бути і ремонт і модернізація, але ж кажуть не на часі - бо двушка на москву...
Турбіна ХАЕС другий рік без ремонту: Україна недоотримує майже 500 МВт
Депутат Железняк стверджує, що ця ситуація виникла через корупцію Міндіча.

хто всрався- невістка...
Vadim_
 
Повідомлень: 4779
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16894168951689616897
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 226989
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 431795
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1152230
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15667)
24.02.2026 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.