BeneFuckTor написав:Хтось може мені пояснити. Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські? Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?
Так, ми здебільшого відстуваємо і тіла доволі важко евакуювати.
stm написав:Затрати на простий видобуток ще 40$ складуть, і, тому видобуток не має сенсу без державної підтримки, а там вже у черзі РЖД і Самольот.
5$ добуток і 11$ транспортування. Це 10 років тому. Зараз припустимо 10$ добуток і 15$ транспортування. Тобто запас є і не малий. Ніякої державної підтримки нафтовикам точно не буде. І ключове - якщо девальвувати рубль то і ці "затрати" сильно впадуть.
stm написав:Затрати на простий видобуток ще 40$ складуть, і, тому видобуток не має сенсу без державної підтримки, а там вже у черзі РЖД і Самольот.
5$ добуток і 11$ транспортування. Це 10 років тому. Зараз припустимо 10$ добуток і 15$ транспортування. Тобто запас є і не малий. Ніякої державної підтримки нафтовикам точно не буде. І ключове - якщо девальвувати рубль то і ці "затрати" сильно впадуть.
Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів, у орків тяжка нафта яка добувається на великих відстанях вниз. І... Коштує грошей у валюті на технології, які вже з часів есересер змінилися. Девальвуй/не девальвуй фублі, все одно технології у валюті і за ризик санкцій кількість валюти яку необхідно віддати зростає )
stm написав:Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів, у орків тяжка нафта яка добувається на великих відстанях вниз.
Залежно що вважати собівартістю. Якщо включати витрати на розвідку/буріння, то може бути й дорого. Якщо качання з існуючих свердловин - то 5-10, максимум 20. Я думаю на фоні війни росіяни цілком можуть відмовитися від інвестицій у майбутні і просто качати. Принаймні для х... це прийнятна ціна. Тому я б орієнтувався на цифри Андрія.
Хотя Кремль называл Покровск открытием ко всей Донецкой области, реальная ситуация на передовой в очередной раз доказывает тщетность стратегических надежд Москвы. Согласно данным аналитиков ISW, вероятный захват города произошел в течение последних нескольких недель, однако он не принес агрессору ожидаемого триумфа. ......ISW отмечает, что в последний раз присутствие украинских подразделений в самом Покровске фиксировалось 28 января. Это дает основания полагать, что город полностью перешел под контроль врага лишь недавно.
В Норвегии выросло количество трудоустроенных украинских беженцев. По состоянию на конец 2025 года работали 27 тыс. украинцев из тех, которые прибыли в Норвегию после начала войны. ...... Издание добавило, что в сентябре 2025 года наблюдался резкий рост количества новоприбывших украинцев, вызванный в том числе открытием границ Украины для 18-22 летних парней. .........Осенью 2025 года правительство Норвегии объявило, что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Отныне заявки беженцев из западных областей будут рассматривать в индивидуальном порядке.
В частности, иммиграционные органы в индивидуальном порядке будут рассматривать запросы о предоставлении убежища от жителей Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей. Дело в том, что власти страны считают эти области безопасными.
stm написав:Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів, у орків тяжка нафта яка добувається на великих відстанях вниз.
Залежно що вважати собівартістю. Якщо включати витрати на розвідку/буріння, то може бути й дорого. Якщо качання з існуючих свердловин - то 5-10, максимум 20. Я думаю на фоні війни росіяни цілком можуть відмовитися від інвестицій у майбутні і просто качати. Принаймні для х... це прийнятна ціна. Тому я б орієнтувався на цифри Андрія.
Але чомусь вже закривають 2 нафтовидобувні, визнаю невеликі компанії. Чому?
stm написав:Але чомусь вже закривають 2 нафтовидобувні, визнаю невеликі компанії. Чому?
Тому що ті компанії на грані банкрутства ще з часів ковіду... Я не заперечую, що в нафтовій галузі РФ проблеми, і вони будуть зростати. Але до банкрутства великих компаній, чи навіть до того, що вони перестануть приносити гроші в бюджет - ще пару років як мінімум.