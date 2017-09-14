RSS
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:45

  sashaqbl написав:
  stm написав:А чому? Куди ділися ті прибутки, коли видобуток 5-10$, а вже у ковід бури та продавай давало збій.

Та тому, що тоді працювали вдовгу і вкладалися в розвідку і буріння, тому працювали на межі рентабельності.
Якщо вони це зараз відкинуть - то будуть працювати в прибуток, от і все

То вкладали вдовгу, отримали 5-10$ і все, бури-продавай, погашай борги, а замість на банкрутство? Бізнесмодель цікава.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6265
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:46

  sashaqbl написав:
  stm написав:А чому? Куди ділися ті прибутки, коли видобуток 5-10$, а вже у ковід бури та продавай давало збій.

Та тому, що тоді працювали вдовгу і вкладалися в розвідку і буріння, тому працювали на межі рентабельності.
Якщо вони це зараз відкинуть - то будуть працювати в прибуток, от і все

Десь були цифри, що разом з припиненням розвідки і буріння у них доволі швидко падає видобуток.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17964
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:58

робоча конячка

робоча конячка

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  stm написав:А чому? Куди ділися ті прибутки, коли видобуток 5-10$, а вже у ковід бури та продавай давало збій.

Та тому, що тоді працювали вдовгу і вкладалися в розвідку і буріння, тому працювали на межі рентабельності.
Якщо вони це зараз відкинуть - то будуть працювати в прибуток, от і все

То вкладали вдовгу, отримали 5-10$ і все, бури-продавай, погашай борги, а замість на банкрутство? Бізнесмодель цікава.

тільки там вуглеводи все менш бюджетоутворюючі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42415
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іскандери бюджетоутворюючі, угу
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17964
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:19

  stm написав:Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів,

У Саудитів 3$ добуток і 0$ транспортування. В 2014.
Зараз десь 4$ і 0$.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7420
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:22

  sashaqbl написав:Залежно що вважати собівартістю. Якщо включати витрати на розвідку/буріння, то може бути й дорого.

Звичайно включити. Як інакше? Але якщо розвідку здійснював СРСР в умовному 1970 році, а буріння в 1980році, то напевно в цій графі стоїть щось близьке до нуля.
Тому "нова нафта" вже йде і по 50$. Мої цифри це в середньому.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7420
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:32

  stm написав:Але чомусь вже закривають 2 нафтовидобувні, визнаю невеликі компанії. Чому?

Тому що 5$-10$ це в середньому.
Та й не факт що вони закрились через збитки, може їх просто віджали.
Головне - чи закрились свердловини. Думаю ні.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7420
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:33

  BeneFuckTor написав:Хтось може мені пояснити.
Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські?
Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?
Самі прикиньте
Ми втратили 150 000 км2 територій... ці території ми захищали і зараз їх не контролюємо
Хто на цих територіях буде збирати тіла?
Ясно що росіяни
Тепер
навіть якщо російських тіл в рази більше - нам про це хтось буде доповідати чи десь ця інформація буде висвітлюватись - ні.
От і виходить
Нам 1000 ( але автоматично поки зібрали 1000 наших - в мобільному крематорії спалили своїх 3000 тихенько щоб ніхто не чув)
Тому і йдуть москалі на ці обміни , бо це ж який ласий шматок для їх пропаганди.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28033
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:37

  budivelnik написав:
  BeneFuckTor написав:Хтось може мені пояснити.
Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські?
Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?
Самі прикиньте
Ми втратили 150 000 км2 територій... ці території ми захищали і зараз їх не контролюємо
Хто на цих територіях буде збирати тіла?
Ясно що росіяни
Тепер
навіть якщо російських тіл в рази більше - нам про це хтось буде доповідати чи десь ця інформація буде висвітлюватись - ні.
От і виходить
Нам 1000 ( але автоматично поки зібрали 1000 наших - в мобільному крематорії спалили своїх 3000 тихенько щоб ніхто не чув)
Тому і йдуть москалі на ці обміни , бо це ж який ласий шматок для їх пропаганди.
))) то хто мішає нам їм пропаганду зірвати? Розсекретьте втрати зробіть їх поіменними і ділов то? Чи не можно людям знати правду?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:37

  sashaqbl написав:
  stm написав:Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів, у орків тяжка нафта яка добувається на великих відстанях вниз.
Залежно що вважати собівартістю. Якщо включати витрати на розвідку/буріння, то може бути й дорого.
Якщо качання з існуючих свердловин - то 5-10, максимум 20.
Я думаю на фоні війни росіяни цілком можуть відмовитися від інвестицій у майбутні і просто качати. Принаймні для х... це прийнятна ціна. Тому я б орієнтувався на цифри Андрія.
Якщо свердловина стара , то вона заводнена, подекуди до рівня 5% нафти+95% технологічнної рідини(попросту вода з присадками щоб не замерзала, яку вкачують в нафтовий пласт щоб витягнути залишки нафти( а це можливо тільки шляхом закачування), бо втягнути на висоту більше ніж 10 метрів - фізика забороняє)

В тих самих саудитів з скважини йде 97-99% нафта....
Самі порахуйте собівартість...Ту ж воду якось треба до свердловини підтягнути...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28033
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
