Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:Хтось може мені пояснити.
Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські?
Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?

Так, ми здебільшого відстуваємо і тіла доволі важко евакуювати.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:41

  stm написав:Затрати на простий видобуток ще 40$ складуть, і, тому видобуток не має сенсу без державної підтримки, а там вже у черзі РЖД і Самольот.

5$ добуток і 11$ транспортування. Це 10 років тому.
Зараз припустимо 10$ добуток і 15$ транспортування.
Тобто запас є і не малий. Ніякої державної підтримки нафтовикам точно не буде.
І ключове - якщо девальвувати рубль то і ці "затрати" сильно впадуть.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:59

  andrijk777 написав:
  stm написав:Затрати на простий видобуток ще 40$ складуть, і, тому видобуток не має сенсу без державної підтримки, а там вже у черзі РЖД і Самольот.

5$ добуток і 11$ транспортування. Це 10 років тому.
Зараз припустимо 10$ добуток і 15$ транспортування.
Тобто запас є і не малий. Ніякої державної підтримки нафтовикам точно не буде.
І ключове - якщо девальвувати рубль то і ці "затрати" сильно впадуть.

Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів, у орків тяжка нафта яка добувається на великих відстанях вниз. І... Коштує грошей у валюті на технології, які вже з часів есересер змінилися. Девальвуй/не девальвуй фублі, все одно технології у валюті і за ризик санкцій кількість валюти яку необхідно віддати зростає )
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:00

закінчиться зима і ціна вжжуххх

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?

ви недавно скаржились, що пишу тільки коли ціна WTI падає.

Тогда понятно.
Но я цену брента привёл только к тому, что новость о цене уралс на 12долл ниже брента не такая уж радостная.

закінчиться зима і ціна вжжуххх
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів, у орків тяжка нафта яка добувається на великих відстанях вниз.

Залежно що вважати собівартістю. Якщо включати витрати на розвідку/буріння, то може бути й дорого.
Якщо качання з існуючих свердловин - то 5-10, максимум 20.
Я думаю на фоні війни росіяни цілком можуть відмовитися від інвестицій у майбутні і просто качати. Принаймні для х... це прийнятна ціна. Тому я б орієнтувався на цифри Андрія.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:06

Хотя Кремль называл Покровск открытием ко всей Донецкой области, реальная ситуация на передовой в очередной раз доказывает тщетность стратегических надежд Москвы. Согласно данным аналитиков ISW, вероятный захват города произошел в течение последних нескольких недель, однако он не принес агрессору ожидаемого триумфа.
......ISW отмечает, что в последний раз присутствие украинских подразделений в самом Покровске фиксировалось 28 января. Это дает основания полагать, что город полностью перешел под контроль врага лишь недавно.
https://www.unian.net/war/pokrovsk-rossiyane-veroyatno-zahvatili-gorod-no-eto-ne-prineslo-im-triumfa-13298550.html
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:30

В Норвегии выросло количество трудоустроенных украинских беженцев. По состоянию на конец 2025 года работали 27 тыс. украинцев из тех, которые прибыли в Норвегию после начала войны.
...... Издание добавило, что в сентябре 2025 года наблюдался резкий рост количества новоприбывших украинцев, вызванный в том числе открытием границ Украины для 18-22 летних парней.
.........Осенью 2025 года правительство Норвегии объявило, что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Отныне заявки беженцев из западных областей будут рассматривать в индивидуальном порядке.

В частности, иммиграционные органы в индивидуальном порядке будут рассматривать запросы о предоставлении убежища от жителей Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областей. Дело в том, что власти страны считают эти области безопасными.
https://www.unian.net/world/ukrainskie-bezhency-v-norvegii-vyroslo-kolichestvo-trudoustroennyh-ukraincev-13245603.html
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:35

  sashaqbl написав:
  stm написав:Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів, у орків тяжка нафта яка добувається на великих відстанях вниз.

Залежно що вважати собівартістю. Якщо включати витрати на розвідку/буріння, то може бути й дорого.
Якщо качання з існуючих свердловин - то 5-10, максимум 20.
Я думаю на фоні війни росіяни цілком можуть відмовитися від інвестицій у майбутні і просто качати. Принаймні для х... це прийнятна ціна. Тому я б орієнтувався на цифри Андрія.

Але чомусь вже закривають 2 нафтовидобувні, визнаю невеликі компанії. Чому?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Але чомусь вже закривають 2 нафтовидобувні, визнаю невеликі компанії. Чому?

Тому що ті компанії на грані банкрутства ще з часів ковіду...
Я не заперечую, що в нафтовій галузі РФ проблеми, і вони будуть зростати. Але до банкрутства великих компаній, чи навіть до того, що вони перестануть приносити гроші в бюджет - ще пару років як мінімум.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:39

  sashaqbl написав:
  stm написав:Але чомусь вже закривають 2 нафтовидобувні, визнаю невеликі компанії. Чому?

Тому що ті компанії на грані банкрутства ще з часів ковіду...

А чому? Куди ділися ті прибутки, коли видобуток 5-10$, а вже у ковід бури та продавай давало збій.
