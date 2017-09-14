stm написав:...... Наразі ви вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$, то як з друком рік тому - гімно-питання )))
Я нічого не зрозумів що ви тут написали. Ну і ладно...
Так все понятно, вроде: >>> Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн. Значит: еще 2-3 недели - и всьо.
Хотя - слухи ходят, что "кубышки" еще на 15 месяцев точно хватит...
Ні, все має свою ціну. ) як там кредити, Хантер? Андрій по друку коштів вже відпав, зявилося нове 5-10$ видобуток, а ви як у ростові? Сімейна квартира в кредит на 30 років ок? Може за сво більше? Жінці буде легше ) та і лада біла ) 50000$ одноразово, поки не 200фублів/$, замість 500€ помісячно від німців? Чим не стимул )))
Це зовсім не нове і не зявилось. В цьому питанні я розбирався десь в 2015 і розібрався. Зняв лапшу з вух і взнав приблизно реальні цифри а не фантазії. Ок. Ваша цифри? Собівартість добутку нафти в РФ в середньому по вашому - в студію!
Я вже озвучила 40$, старих колись офігенних скважин. А нових офігенних на 5-10$ за барель не відкрили, мабуть хотіли малі нафтобидобувні, але ж ковід, то... ) надайте будь-ласка дані вашого вивчення питання за 2015 рік)
"У результаті атаки дронів ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив відбувся ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, за їхніми даними, у зоні вибуху опинилися установки з виробництва аміачної селітри.
"Через потужну вибухову хвилю було повністю зруйновано одну з естакад і пошкоджено частину сусідніх виробничих установок у радіусі кількох сотень метрів", - зазначають вони.
Український удар далекобійними крилатими ракетами "Фламінго" пошкодив об'єкт на російському ракетному заводі у Воткінську, написав Генеральний штаб ЗСУ.
Він підтвердив, що у результаті ураження сталось руйнування виробничого цеху №22 на підприємстві. Атака по заводу в Удмуртії сталась у ніч проти 21 лютого.
"Фуфломінго" (с) ...
"Не пройшло і пів року". А де решта фламінгів (серпень 2025: "було виготовлено 211 екземплярів, зараз одна на добу, а з жовтня - по 7 на добу"). До речі на картинках з супутника у того заводу ще багато цехів цілих, потрібно добивати. Чому ж друге, третє... десяте фламінго туди не летять? А ще єбалуга з шахідами досі ціла і ямальський хрест, і ще багато-багато трансформаторів та ТЕЦ на росії.... Зима закінчується, а "блекаут у москві" побачив тільки малесенький Бєлгород. Важко, важко фламінгам з Ізраіля долітати до цілей, двушки якось легше залітають.
Schmit написав:Зима закінчується, а "блекаут у москві" побачив тільки малесенький Бєлгород.
малесенький ? ... )
Тобто, ти триндів і триндиш свідомо, навіть попри факти Все одно принижуєш успіхі )
PS. Що, ніяк не можеш дійсність прийняти, бо дурний ? Чи за гроші пишеш ? )
"Станом на квітень 2024 року населення Бєлгорода становить приблизно 328 482 особи", тому так, порівняно з усіма українськими містами, які безперервно страждають від блекаутів - малесенький. Це зрозуміти тобі клепки вистачить?
Schmit написав:"Станом на квітень 2024 року населення Бєлгорода становить приблизно 328 482 особи", тому так, порівняно з усіма українськими містами, які безперервно страждають від блекаутів - малесенький. Це зрозуміти тобі клепки вистачить?
Schmit, чи вистачить тобі клепки, щоб зрозуміти, що на рф є набагато цікавіші цілі, ніж світло Бєлгорода і маскви? Наприклад, нпз, аеродроми, підприємства військового призначення тощо. Дивно, що Schmit чомусь не помічає, як по ним прилітає. Крім того, е/е на кацапії й так зникала цієї зими постійно то там, то сям (і тут було посилання на підборку регіонів), то навіщо на це ще й ракети витрачати?
Ну брєд це. Вони ж її за 40 і продають зараз, враховуючи диконт. А транспортування, а податки, а прибутки? Це все 0 у вас виходить. А в рос. бюджеті мільярди доходів з нафти. Де ж вони беруться, якщо продають нафту в нуль. Ну і самі компанії звичайно працюють не в нуль, поки що більшість сильно прибуткові. Далі - якщо середні 40 то логічно що є і за 50 і за 60. А як вони її за 60 продають? Коротше, ваша цифра бред, без варіантів.