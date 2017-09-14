RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Зараз в Україні я не бачу жодного.

без виборчої реформи ніяк
парламентська форма правління, мажоритарна система
пропорційна мала ще якийсь сенс коли були більш-менш ідеологічні партії - СПУ, РУХ і т.д.
Після 2014 "партії" - якісь клуби по інтересам олігархів, одні назви чого вартують
В ідеалі нетаємне голосування, але то вже утопія
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:26

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:хто ця достойна людина яка хоче закінчення війни?
В цьому і є питання.
Хто договориться про мир з росією і підпише мирну угоду?
Зараз в Україні я не бачу жодного.
Покажіть мені майбутнього президента-миротворця в якого є шанс. Хай мізерний

Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.

А если и Буданов на выборы пойдет?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:27

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Зе выбрали, т.к. он в отличие от По обещал мир.

Я так не вважаю. В 2019 був мир! І питання миру тоді не було таке гаряче(як мінімум в моїй місцевості, може в Харкові інакше).
Зе обіцяв все і всьо! Він обцяв що на велосипеді на роботу буде їздити. Він обіцяв що йде на 1 строк і т.д.
Ось прикольне відео в тему:

На 4:30 Зеленський відповідає на гострі питання. :D :D
Особливо останнє питання про порівняння з Порошенком.
Можна і все відео подивитись.
Просто Зе вміє гарно вішали лапшу(він ж актор) і люди(я голосував за По) повелись.
Хорошо, пусть обещание мира только один из пунктов, кот. позволили Зе победить.
Но По умеет вешать лапшу не хуже. Он не артист, но политик с очень большим опытом.
Видео гляну позже.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президен


Це тому, що ви вірите, що після цієї війни продовження неможливе в принципі ?
Залужний не про мир та економіку, пробританська фігура і не факт що при ньому відкриють кордони чи не запустять якісь чергові нато-українські військові навчання, що спровокує нову хвилю напруги
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:32

  Hotab написав:
  Banderlog написав:[пані stm, мені нравиться бухать і єб-сь. Особєнно якщо одночасно :lol:
.

Зображення

Фрейд напевно не сильно далекий від істини.
Правда є нюанси, зокрема вік чоловіка. Можливо ви не знаєте - в старшому віці Фрейд змінив свої погляди і вже не був такий категоричний щодо сексу.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:34

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Андрій, "іншу" владу вже привів до управління майдан.
Потом за іншу "іншу" владу проголосувало 75 процентів...
[, /quote]
Мені на 100% підходив Порошенко. Він не ідеальний але він вивів нашу країну з кризи, налагодив економіку, трохи відродив армію. Для мене - він успішний президент.
Він вам не підходить? - то може проблеми у вас. Може вам ніхто не підходить?
  Banderlog написав:хто ця достойна людина яка хоче закінчення війни?
В цьому і є питання.
Хто договориться про мир з росією і підпише мирну угоду?
Зараз в Україні я не бачу жодного.
Покажіть мені майбутнього президента-миротворця в якого є шанс. Хай мізерний

Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.
я стєсняюсь спросіть, куди вивів Порошенко країну? І хіба він не заводив її в ту кризу? Він вродь в міністрах був при януковичі. Але не будем ворошить...
Повернемось до головного Залужний по Вашому за мир?


Україна прагне миру лише через перемогу, а не через капітуляцію, замасковану під домовленості з росією.
Про це посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у статті для видання The New York Post.

За словами дипломата, справедливе завершення війни можливе лише за трьох умов:

повного відновлення територіальної цілісності України,
покарання росії за воєнні злочини,
гарантій того, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".
"Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу", підкреслив Залужний.

Він наголосив, що Україна продовжуватиме боротьбу не лише на полі бою, а й у політичній та дипломатичній площині, щоб забезпечити справедливість і стабільний мир.

"Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості нашої мети. Мир має бути встановлено через перемогу, а не ілюзію", зазначив посол.

Водночас він підкреслив, що для справжнього миру потрібні час, сила і тверезе розуміння того, з ким має справу Україна.

"Україна бореться за виживання вже 11 років. Проте навіть зараз деякі західні країни закликають нас вести переговори з тими, хто прийшов нас убивати. Вони забувають дві прості істини", написав Залужний.

Перша істина, за його словами, полягає в тому, що на кону стоїть не лише доля України, а й безпека всієї Європи.
Друга — що будь-який "мир" із Москвою, який винагороджує агресію, лише провокує нові війни.
Залужний також зауважив, що Кремль говорить про переговори тільки тоді, коли відчуває тиск, і робить це виключно для того, щоб виграти час.

"Мир на умовах росії — це не мир, а капітуляція", вважає дипломат.

На завершення Залужний застеріг західних партнерів від передчасних мирних ініціатив.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:34

  _hunter написав:А если и Буданов на выборы пойдет?

Буданов все - він пішов лизати дупу Зеленському.
Окрім того, я добре пам'ятаю "каву в Криму".
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:40

Россия выйдет из мирных переговоров, если Украина не отдаст Донбасс. Переговоры на следующей неделе будут решающими, — Bloomberg

"Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Украина согласится вывести свои войска из остальной части Донецкой области. После этого вскоре состоится президентский саммит между Путиным, Трампом и Зеленским для подтверждения соглашения, что повлечет за собой взаимный уход российских и украинских войск".

Отмечается, что также Москва может согласиться на мониторинг режима прекращения огня под эгидой США, но не примет размещения иностранных войск на территории Украины и готова отказаться от требования ограничить численность украинской армии. Отдельно продолжаются переговоры по ЗАЭС.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:40

  andrijk777 написав:...........
Мені на 100% підходив Порошенко. Він не ідеальний але він вивів нашу країну з кризи, налагодив економіку, трохи відродив армію.
:?:
Насчёт армии верно, именно трохи.

  Banderlog написав:......
Покажіть мені майбутнього президента-миротворця в якого є шанс. Хай мізерний

Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.
:?:
Залужный миротворец? :shock:
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 12:41

  Banderlog написав: я стєсняюсь спросіть, куди вивів Порошенко країну? І хіба він не заводив її в ту кризу? Він вродь в міністрах був при януковичі. Але не будем ворошить...
Повернемось до головного Залужний по Вашому за мир?

Немає змісту продовжувати розмову.
Якщо ви невірно(по-моєму) оцінюєте минуле, то ви не можете вірно оцінювати майбутнє.
У вас "народна" оцінка минулого - "все фігово". Тому я не бачу змісту обговорювати з вами майбутнє. На ваше питання(Хто?) - я відповів.
