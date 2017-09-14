|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:41
andrijk777 написав:
Чому "кумир"? Ваш кумир хто?
У мене немає кумирів. У мене є принципи та погляди, і я шукаю кандидатів, які їм відповідають. Ви кажете, що Залужний - Ваш Президент, але у нього навіть програми немає. За що саме Ви збираєтесь голосувати? За ім'я? Виглядає так, що багато людей створили собі кумира, але змісту в кумирі немає. Я не кажу, що він - поганий. Він - багато знаків питання.
АндрейМ
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:45
У мене немає кумирів. У мене є принципи та погляди, і я шукаю кандидатів, які їм відповідають. Ви кажете, що Залужний - Ваш Президент, але у нього навіть програми немає. За що саме Ви збираєтесь голосувати? За ім'я? Виглядає так, що багато людей створили собі кумира, але змісту в кумирі немає. Я не кажу, що він - поганий. Він - багато знаків питання
давайте не забігати попереду коня
війна ще на 15-18 місяців,
хто зна що може трапитись за цей час, і з Залужним особисто
всім бажаю міцного казацького
prodigy
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:45
У мене немає кумирів.
І у мене немає. - Такий варіант вам не підходить? Треба включати фантазію і щось собі придумувати про мене?
andrijk777
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:46
Новий кумир? Яка в нього економічна програма? Соціальна? Це - те ж саме, що голосувати за "Юлю"...
fox767676 написав:
без виборчої реформи ніяк
парламентська форма правління, мажоритарна система
Мажоритарна система, якщо вона не рейтингова чи не двотурова - найгірша з усіх. У такій системі може отримати перемогу кандидат, який отримав 10% голосів, тільки тому, що це - найбільше серед інших 20 кандидатів. Людина, яка набрала 10% голосів, не може представляти округ.
Партії миру нема (укро-Іванішвілі), так що вибирай не вибирай все одно отримаєш шайбу.
flyman
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:47
❗️Атака США на Іран може залишити Україну без ракет для ППО, — FT.
США та Ізраїль вже витратили значну частину зенітних ракет під час попередніх ударів. Нова відповідь Тегерана посилить навантаження на запаси, які і так важко поповнити.
Xenon
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:56
flyman
Якщо мріяти вже 12-й рік про Філіпінку , результат зміниться?
Hotab
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:58
andrijk777 написав:
І у мене немає. - Такий варіант вам не підходить? Треба включати фантазію і щось собі придумувати про мене?
Я нічого за Вас не вигадував.. Там був знак запитання. Ви відповіли - кумирів у Вас немає, але так і не зрозуміло чому саме він, зараз, без жодної програми.
АндрейМ
Додано: Суб 28 лют, 2026 14:09
пані чомусь думає шо воно мені надо щоб з сбу нікуди не приходили)
Барабашов, як жити з цими щирими патріотками в одній державі?
Ладно песікіт і шаман вони нісенітницю несуть за гроші.
Но пані stm ж дійсно вірить в те що пише..
Я готовий мститись
а на фейхоа хуану таке сомбреро?
p/s пані stm, мені нравиться бухать і єб-сь. Особєнно якщо одночасно
ну мож іще заліпати коли бжоли гвалтують цвіт абрикоси
А решту я не особо люблю.
ЛАДу пенсіонеру і найманому працівнику краще і грошовитей живеться коли стм ) вона і бухає (у нормі, щоб печінка була) і іпеться (там інколи у мене претензії бувають, то гендерна нерівність усе ж існує), і кредити бере які може погасити за рахунок більшої кількості клієнтів, і найм організувати, тих хто з зсу буде повертатися. І ні, вона не 5% як будівельник ))) просто з цікавості, яку надає освіта непогана, навіть в Україні, і якщо ім'я їм легіон незалежно від гендеру, ми отримуємо не Хантерів, а непогане майбутнє ) а якщо іпатися і бухати, приємність сексу переростає в неприємність церозу печінки з часом )))
stm
Додано: Суб 28 лют, 2026 14:14
Banderlog написав:
так моцно побороли що коли набу поцікавилось грошима трампа доводиться друзів презедента в ізраїлі ховати.
Якими грошима Трампа ? ))
А якщо у нас так все погано з контрафактом, що є фактом, то чому ти критикуеш цю владу ?
Тому що, сам в цьому не приймаеш участь чи як ? )
А якби приймав, тобі було б ок ?
pesikot
