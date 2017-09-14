RSS
  #<1 ... 16932169331693416935>
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:41

  andrijk777 написав:Чому "кумир"? Ваш кумир хто?

У мене немає кумирів. У мене є принципи та погляди, і я шукаю кандидатів, які їм відповідають. Ви кажете, що Залужний - Ваш Президент, але у нього навіть програми немає. За що саме Ви збираєтесь голосувати? За ім'я? Виглядає так, що багато людей створили собі кумира, але змісту в кумирі немає. Я не кажу, що він - поганий. Він - багато знаків питання.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:45

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Чому "кумир"? Ваш кумир хто?

У мене немає кумирів. У мене є принципи та погляди, і я шукаю кандидатів, які їм відповідають. Ви кажете, що Залужний - Ваш Президент, але у нього навіть програми немає. За що саме Ви збираєтесь голосувати? За ім'я? Виглядає так, що багато людей створили собі кумира, але змісту в кумирі немає. Я не кажу, що він - поганий. Він - багато знаків питання.


давайте не забігати попереду коня
війна ще на 15-18 місяців,
хто зна що може трапитись за цей час, і з Залужним особисто
всім бажаю міцного казацького
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:45

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Чому "кумир"? Ваш кумир хто?

У мене немає кумирів.

І у мене немає. - Такий варіант вам не підходить? Треба включати фантазію і щось собі придумувати про мене?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:46

Іванішвілі

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:Я вже оприділився - Залужний мій майбутній президент.

Новий кумир? Яка в нього економічна програма? Соціальна? Це - те ж саме, що голосувати за "Юлю"... :roll:

  fox767676 написав:без виборчої реформи ніяк
парламентська форма правління, мажоритарна система

Мажоритарна система, якщо вона не рейтингова чи не двотурова - найгірша з усіх. У такій системі може отримати перемогу кандидат, який отримав 10% голосів, тільки тому, що це - найбільше серед інших 20 кандидатів. Людина, яка набрала 10% голосів, не може представляти округ.

Партії миру нема (укро-Іванішвілі), так що вибирай не вибирай все одно отримаєш шайбу.
1
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:47

❗️Атака США на Іран може залишити Україну без ракет для ППО, — FT.

США та Ізраїль вже витратили значну частину зенітних ракет під час попередніх ударів. Нова відповідь Тегерана посилить навантаження на запаси, які і так важко поповнити.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:56

flyman
Якщо мріяти вже 12-й рік про Філіпінку , результат зміниться?
6
7
4
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 13:58

  andrijk777 написав:І у мене немає. - Такий варіант вам не підходить? Треба включати фантазію і щось собі придумувати про мене?

Я нічого за Вас не вигадував.. Там був знак запитання. Ви відповіли - кумирів у Вас немає, але так і не зрозуміло чому саме він, зараз, без жодної програми.
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:09

  Banderlog написав:
  барабашов написав:

Вы поднимаете бунт против Татарова, Баканова и Малюка?
пані чомусь думає шо воно мені надо щоб з сбу нікуди не приходили)
Барабашов, як жити з цими щирими патріотками в одній державі?
Ладно песікіт і шаман вони нісенітницю несуть за гроші.
Но пані stm ж дійсно вірить в те що пише..
Я готовий мститись :lol: а на фейхоа хуану таке сомбреро? :)
p/s пані stm, мені нравиться бухать і єб-сь. Особєнно якщо одночасно :lol:
ну мож іще заліпати коли бжоли гвалтують цвіт абрикоси
А решту я не особо люблю.

ЛАДу пенсіонеру і найманому працівнику краще і грошовитей живеться коли стм ) вона і бухає (у нормі, щоб печінка була) і іпеться (там інколи у мене претензії бувають, то гендерна нерівність усе ж існує), і кредити бере які може погасити за рахунок більшої кількості клієнтів, і найм організувати, тих хто з зсу буде повертатися. І ні, вона не 5% як будівельник ))) просто з цікавості, яку надає освіта непогана, навіть в Україні, і якщо ім'я їм легіон незалежно від гендеру, ми отримуємо не Хантерів, а непогане майбутнє ) а якщо іпатися і бухати, приємність сексу переростає в неприємність церозу печінки з часом )))
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:14

  Banderlog написав:так моцно побороли що коли набу поцікавилось грошима трампа доводиться друзів презедента в ізраїлі ховати.

Якими грошима Трампа ? ))

А якщо у нас так все погано з контрафактом, що є фактом, то чому ти критикуеш цю владу ?
Тому що, сам в цьому не приймаеш участь чи як ? )

А якби приймав, тобі було б ок ?
2
2
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 14:15

  Banderlog написав: p/s пані stm, мені нравиться бухать і єб-сь. Особєнно якщо одночасно :lol:

Істинний вірянин :mrgreen:
2
2
