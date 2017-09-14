February 28



ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ



Отримали тільки що невеликі клаптики одного цікавого документу від, скажемо так, впливових конгресменів та трьох крупних, пов'язаних з ОПК спонворів республіканської партії з рекомендаціями Президенту. Дам всі наявні клаптики, бо вони безпосередньо стосуються України.

...

Ми рекомендуємо Президенту США переглянути свою політику щодо умиротворення путіна і вже найближчим часом підвищити рівень економічного та політичного тиску на рф до максимально виправданого та можливого. Такі кроки будуть схвально прийняті і переважною більшістю конгресменів-республіканців, і виборцями, які відчувають приниження від спроб Президента США здобути сепаратні домовленості з керівництвом рф з максимальними поступками нашому геополітичному супернику.



Ми рекомендуємо припинити робити кроки, які можуть ще більш посилити політичний та економічний розкол США з Європою, бо вже зроблені негативно впливають на продажі американської зброї, а у перспективі найближчих 15ти років можуть звести наш експорт зброї до Європи якщо не нанівець, то до мінімальних значень.



Ми рекомендуємо створити спільну з Європою та Україною переговорну платформу, яка забезпечить конструктивний діалог у межах неї з представниками Китаю та рф.



Ми рекомендуємо вже зараз розпочати діалог з усіма як зацікавленими, так і не зацікавленими у прийнятті рішення сторонами, який буде спрямований на розробку та можливе прийняття Договору про Ракети Середньої та Малої Дальності. Цей договір повинен обмежити кількість та номенклатуру таких засобів ураження у всіх країн, які вже мають та можуть мати у найближчій перспективі, таки зразки озброєння.



У випадку відсутності існування такого договору ми вже у найближчі п'ять років будемо мати ситуацію з вибохоподібними процесами розробки та виробництва ракетної техніки у Європі та УКРАЇНІ, і ці процеси призведуть спочатку до втрати нашої обмеженої монополії на постачання більшості зразків ракетної техніки на європейському ринку озброєнь, а потім, можливо, до повного витіснення наших компаній з нього. Як не важко буде схилити країни Європи, Україну та рф до розробки та підписання такого договору, ми повинні наполегливо домогатися його підписання, бо це відповідає фундаментальним національним інтересам США.



Два слова від себе. Хворі на голову можуть до несхочу сперечатися про існування українських ракет, американці ж не сперечаються - вони вже прорахували перспективи і наші, і Європи, і наші спільні. І вони, на відміну від доморощених ИскперДів, вважають Україну серйозним майбутнім гравцем на світовому ракетному ринку, можливості якого слід обмежувати. А ще я вважаю, що з демонстрацією наших заводів з виробництва ракетної техніки представникам США все ж варто зав'язати. І скоріш за все назавжди, як то колись зробила Франція.