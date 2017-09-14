RSS
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:не треба ніяких мобільних сонячних зарядок на трактори.
Тобі - не треба
Іншим буде треба..
Ти ж не в стані зрозуміти
1 га землі=4,5 тонн пшениці * 280 доларів =1260 виручка*30% прибуток=380 доларів прибутку
1 га землі= 6000м2 фотопанелей=1000 квт потужності генерації=1 000 000 квт*год електрики * 4 грн = 4 млн грн = 90 000 доларів....
Можна по іншому
1 000 000 квт*год еквівалент 500 000 літрів дизелю= 25 млн грн= 550 000 доларів....

А ти й далі таскай на горбі дешевий спирт з Молдови....
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:37

  stm написав:
  Vadim_ написав:шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска

Хантер, коли навіть людина яка регулярно приймає на грудь розрізняє і нападає на ватника, передайте кураторам, що вам хана в Україні 😂
ПС: Вадим, ви прям дали жару )))

тут любят некоторые ставить "диагнозы"
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:39

  Vadim_ написав:
  stm написав:
  Vadim_ написав:шо він накоїв ?
ти типичная рф со ска

Хантер, коли навіть людина яка регулярно приймає на грудь розрізняє і нападає на ватника, передайте кураторам, що вам хана в Україні 😂
ПС: Вадим, ви прям дали жару )))

тут любят некоторые ставить "диагнозы" другим а как с вами?

Все погано, найгірший сценарій з усіх можливих ) стара карга... )
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 18:44

  fox767676 написав:
  stm написав:
  Vadim_ написав:
ТО знецінювачі досягненнь ЗСУ таке могли писати
Які вважають, що москва не понесла ніяких суттєвих втрат та поіршення перспектив, тому і не готова до компромісів. вірно?
Але тоді закономіринй висновок - ми, народ України, безрезультатно втрачаємо час, треба відкривати кордони, а може і форсовано переселяти населення по світу
Навіть Вадим, у вихідний проти здачі території. ВАУ!!! 😄


чому "навіть"
Вадим це портрет типового диванного незламника, особливо по вихідним :mrgreen:
вадим палець о палець не вдарить щоб захистити те, що він накоїв у 2014
він буде з дивану проклинати путіна Трампа, навіть "зелю" час від часу ,
"москалів", та лгбт до купи ,ховатись від тцк, запивати жах алкоголем ще за бабусиних підвалів і... все
Мужньості протверезити, визнати помилки, піти проти суспільного мейнстріму, взяти відповідальність за свою долю у таких ніколи не буде

про себе і де наразі ? і де з 2022 расскажи нам всем?

шоб звинувачувати
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:про себе і де наразі ? і де з 2022 расскажи нам всем?

шоб звинувачувати


Україна 💪 Зображення
з моїх знайомих принципових воїнів світла ніхто не воює
такі непримиренні були як ти
зі школи через слово - "ка-пи, ж-ы" потім "донецькі","малороси" потім "вата","сєпари"
фоти вконтакті з камуфляжем та амер. та червоно-чорними прпаорами
чем пол'ямуніші, тим подалі опинилися від України
"хворі діточки", те-се
то вони власними діточками опікуються за рахунок міліонів українських без дитинства та перспектив
мені здається я маю повне право висловлювати те що думаю, бо ви вже і так знахабніли зі своєю безвідповідальністю
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:08

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:про себе і де наразі ? і де з 2022 расскажи нам всем?

шоб звинувачувати


Україна 💪 Зображення
з моїх знайомих принципових воїнів світла ніхто не воює
такі непримиренні були як ти
зі школи через слово - "ка-пи, ж-ы" потім "донецькі","малороси" потім "вата","сєпари"
фоти вконтакті з камуфляжем та амер. та червоно-чорними прпаорами
чем пол'ямуніші, тим подалі опинилися від України
"хворі діточки", те-се
то вони власними діточками опікуються за рахунок міліонів українських без дитинства та перспектив
ти де?
мені здається я маю повне право висловлювати те що думаю, бо ви вже і так знахабніли зі своєю безвідповідальністю
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
Саудити не фундаменталісти в тому сенсі, як ви пишете. й взагалі, там трохи інша ситуація. що ви знаєте про бюджет Саудівської Аравії? вони не грають в імітацію демократії, вони декларують монархію. тому націоналізація - це просто перехід під владу монарха. по домовленності, а не примусово, як в Венесуелі. й результати зовсім різні - не бачите різниці?
Не знаю, в каком сенсі саудити не фундаменталісти и что вы имеете ввиду.
Но понятно (из ваших слов), что национализация монархом это прогрессивно, а демократически выбранным президентом это совсем другое и приводит к плачевным последствиям.
Может, нам тоже установить монархию и провести прогрессивную национализацию?

повертаємось до початку розмови, бо ви вперто переводите тему. коли нафту допомагає добувати США, як в саудитів - то чомусь вистачає всім. й американцям, й монархії, й рядовим саудитам. а коли США вигнали з Венесуели, майно націоналізували - то виявилось, що там такі "спеціалісти", що грошей вистачає лише на корумповану верхівку ...

моя мова була про те, що націоналізація в саудитів - це було зовсім інше, ніж в Венесуелі, хоча слово однакове.

щось "демократично" обрана влада в Венесуелі підзатрималась при владі. чого ще очікувати від лівацьких популистів... хоча в Мадуро зараз інші перспективи - розмірене життя за графіком на довгі роки... :D
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:31

схоже мулли таки "довыделывались", як тут дехто пише
Ізраїльське ТБ повідомило про загибель Хаменеї, Reuters пише, що вбиті міністр оборони Ірану і командувач КВІР

схоже мета звалити режим. але стандартна проблема для автократій - а хто зможе керувати потім? в Ірані поки що це квіри. армія ще може підхопити владу. опозиції немає.

почув сьогодні думку про можливість розколу країни. так персів в країні лише 60%. але наскільки сильні сепаратистські настрої?
Повідомлення Додано: Суб 28 лют, 2026 19:33

  Banderlog написав:...
Оборудки тільки виросли з часів януковича.
...

не знаю, що ти там бачиш на своєму рівні безакцизного спирту, але оборудки з часів Яника значно зменшилися на рівні держави...
