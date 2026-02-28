Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3194319531963197 Додано: Суб 28 лют, 2026 20:41 Цікавий аналіз витрат української родини, яка мешкає в Філадельфії, від пана rjkz.

Треба йому подякувати за розгорнутий аналіз, який допомагає читачеві уявити як хто де мешкає.



Дві ремарки:

Перша: про «депресивне місто» Філадельфія.

Насправді:

List of the largest U.S. cities by population

New York City. New York. 8,478,072. (2020) 8,804,190.

Los Angeles. California. 3,878,704. (2020) 3,898,747.

Chicago. Illinois. 2,721,308. ...

Houston. Texas. 2,390,125. ...

Phoenix. Arizona. 1,673,164. ...

Philadelphia. Pennsylvania. 1,573,916. ...

San Antonio. Texas. 1,526,656. ...

San Diego. California. 1,404,452.

Важко погодитися з тим, що місто, яке є в рейтингу під номером 6, є «депресивним».



Друга: середня зарплатня в штаті Пенсильванії, де є місто Філадельфія, складає близько 73 000$ на рік. Для США це досить висока цифра. Рейтинг штату за рівнем зарплатні: 19 серед всіх штатів США. Якось на «депресивний» не схожий ну ніяк.

Варто порівняти з НЕ депресивним штатом New York:

In New York, the median income is $58,560, but salaries across the state can differ greatly.

The median wage is $49.1K / yr. $68.2K is the 75th percentile.

Я точно не впевнений, але здається цифра середніх зарплат в штаті New York помітно нижча від такого ж параметру для штату Пенсильванія.



P.S. Матеріал мною надано не для критики, чисто для обʼєктивності. Мені аналіз сподобався.

Всі цифри взято із відкритих джерел - кожен може легко перевірити. akurt

Повідомлень: 11864 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4188 раз. Подякували: 1548 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 21:40 rjkz написав: Frant написав: Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса?

Стосовно майна ухилянтів, зокрема нерухомості, яка залишилось в Україні - чи не стануть його конфісковувати на користь тих, хто воює? Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса?Стосовно майна ухилянтів, зокрема нерухомості, яка залишилось в Україні - чи не стануть його конфісковувати на користь тих, хто воює?



Хорошая идея, думаю в оркостане такое и произойдет.

В Украине начнут с мздоимцев и по суду.

У тех, кто на белые доходы, с которых уплачены налоги, купил недвигу ничего не будут забирать. Все-таки не оркостан.

Вы как задекларировали доходы, на которые купили "хрущики у метро"?

Как взятки за зачеты? Хорошая идея, думаю в оркостане такое и произойдет.В Украине начнут с мздоимцев и по суду.У тех, кто на белые доходы, с которых уплачены налоги, купил недвигу ничего не будут забирать. Все-таки не оркостан.Вы как задекларировали доходы, на которые купили "хрущики у метро"?Как взятки за зачеты?

Перепрошую, пане Rjkz, ви тікали з України через Оркостан? Чи в Україні, обрана вами влада зелених популістів - це сталіністи???? Ви їх обрали, в потім втекли від них? До американської ковбаси?

Все таки, ви зареєструвались в Резерві? Перепрошую, пане Rjkz, ви тікали з України через Оркостан? Чи в Україні, обрана вами влада зелених популістів - це сталіністи???? Ви їх обрали, в потім втекли від них? До американської ковбаси?Все таки, ви зареєструвались в Резерві? Frant

Повідомлень: 23333 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1807 раз. Подякували: 2588 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3194319531963197 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор