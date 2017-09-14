Додано: Нед 01 бер, 2026 13:14

Бетон написав: Shaman написав: я тобі що батько, щоб тебе соромити? яка там повага в інеті, коли ти розмазуєш шмарклі по монітору?



я бачу, що ти став частіше про призера згадувати. 200 кг вижав - молодець я стільки не можу, я й 100 не жав - й що?



я бачу, що жалієш. а як себе жалієш - як нікого іншого...



Мне не нужно, чтобы ты меня стыдил. И не нужно твоё «одобрение».

Про призёра я упоминаю не для понтов, а чтобы вы перестали лепить из меня образ запуганного нытика. Я свою конкурентоспособность и характер давно доказал — не в комментариях.

Ты говоришь, что я себя жалею. Нет. Я просто не путаю храбрость с бездумностью.

Теперь к главному.

Ты спрашиваешь, как проводить мобилизацию?

По закону.

Прозрачно.

Без избирательности.

Без касты «недоторканних».

Без насилия на улицах.



Не знаете как? Уходите к чертям собачьим. Придут те, кто знает.



Твоего зеленского насильно тянули в президенты? федорова насильно поставили министром? А??? Они пришли с лозунгами что всё знают!



«Таких випадків (конфліктів між ТЦК і цивільними — ред.), на щастя, як я вже неодноразово говорив, на мій погляд, до 5%, на думку інших керівників сектору безпеки та оборони — до 1%. Але це точно не є масовим. Тобто в нас немає 30 000, чи 20 000, чи 10 000 на місяць конфліктних ситуацій. Вони вираховуються десятками, на превеликий жаль, деколи сотнями», — заявив Веніславський

так а хто обрав клоуна??? я? чи може ти? а тепер відповідай за свій вибір, які до мене претензіїне знаю, як ти там вижимав штангу, але на форумі ти таки розкис. так особисті проблеми, а в кого їх зараз немає? але краще шукати причини в собі, а не звинувачувати всіх навколо.як прозора мобілізація залучить людей які ховаються. в нас здається половина навіть дані не оновила, а ти кажеш - прозора. коли людина веде себе спокійно, ніхто її не чіпає. оці випадки, які ви розганяєте вони одиничні на тисячі мобілізацій. але так, якщо тебе спіймали - то більшість просто їде на полігон. дехто відразу йде в СЗЧ, але знову ж таки - далеко не всі.немає людей, які знають, як проводити мобілізацію. в США свого часу теж були ухилянти, хоча ж без корупції? й це явище було завжди - покарання було лише різне...