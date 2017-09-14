|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:16
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42458
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:19
ЛАД
Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10506
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:47
BIGor написав:ЛАД
Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне
не брешіть про жінок.)
Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.
Він антисіоніст а на зміну йому прийде антисеміт.
Але нам до того діла нема.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4809
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:57
Banderlog написав: BIGor написав:ЛАД
Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне
не брешіть про жінок.)
Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.
Він антисіоніст а на зміну йому прийде антисеміт.
Але нам до того діла нема.
В шиїтів гріх їсти свинину, але обробити вівцю - не гріх. Вони всі лицеміри.
Та і щось в нас давно забули про збиття літака МАУ КСІР-ом і допомогу Іраном шахедами вбивати невірних. Такий він "антисіоніст" був.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10506
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 17:59
Banderlog написав: BIGor написав:ЛАД
Не думав що Ви будете так в захваті від Хоменеї, по інтелекту воно не далеко від мавпи пішло. Воно наприклад важало жінок гіршими за собак. Дуже інтелектуальне
не брешіть про жінок.)
Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.
Що у тебе в голові ...
Нещодавно ти писав, що це Трамп разніс на шмаття "стратегічного партнера Росії" і Трамп молодець
Пройшло декілька годин і це євреї винуваті
Ти що, методичку нову отримав від попів ? )))
PS. Banderlog, ти ж за московитській домострой був завжди. Тому для тебе аятола - серйозний дядько, в частині відношення до жінок
Так сказать, духовно ви дуже близькі )
PPS. То як там з путіним ? язик в сраці тримаеш ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13466
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:26
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13466
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:38
pesikot написав:
Білгород vs Україна, потужно
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42458
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 01 бер, 2026 18:39
pesikot написав:
Мені, взагалі, оце все з Мадуро та аятолами, виглядає як ... Трамп показує Путіну - Володья, диви, як тре було робити. А ти застряг в Україні ...
PS. Все це моя конспірологія в рамках недільного оффтопу ))
це він натякаєте, що буває з тими, хто не хоче домовлятися... але для путіна окрема програма - гаага. хоча чому окрема - там вже один думає над "чистосердечным"
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11869
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 01 бер, 2026 19:49
pesikot написав: Banderlog написав:
Він був серйозним дядьком і головне договороздатним. Його вбивство це помилка євреїв.
Що у тебе в голові ...
Нещодавно ти писав, що це Трамп разніс на шмаття "стратегічного партнера Росії" і Трамп молодець
Пройшло декілька годин і це євреї винуваті
[/quotюююююххххх9ххх
Жюжюю.юююю
Б
Згідно з офіційними Президент США Дональд Трамп підтвердив, що ліквідація стала результатом високотехнологічної операції, проведеної американськими та ізраїльськими силами. Безпосередній удар по об'єкту в Тегерані, де перебував Хаменеї, завдали ВПС Ізраїлю.
Як це сталося: По комплексу резиденції було скинуто близько 30 бомб у межах «превентивного удару», про який раніше оголосив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.
Трамп молодець. Сша це вигідно.
А євреї знайшли на свої голови пригоду...
Вбили діда який і так скоро б помер та 150 школярок.
Наступного разу "превентивний" удар нанесе іран.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4809
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 01 бер, 2026 20:32
Xenon написав:
в е...ба..нариуме
всё стабильно
Дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент, противник не брезгует никакими средствами, — путін.
На основании таких заявлений, которые появились синхронно на главных пропагандистских кремлевских сми, у меня появился возможный сценарий. Он будет неожиданным для многих и поэтому будет иметь шансы на попытку его реализации кремлем.
Щас напечатаю ссылку на него.https://forum.finance.ua/topic249897.html?p=5936680#p5936680
- вот здесь
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|229455
|
|
|1493
|434501
|
|
|6076
|1156100
|
|