Так аргументацію ви тут трохи відрізали від цільної цитати. Може так вам вона в шорі відображається..
Додано: Пон 02 бер, 2026 11:44
Додано: Пон 02 бер, 2026 11:57
Название центра вызывает сомнение в результатах.
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:12
В данном случае роль Руматы, вроде, играют США.
"реакційні муфтії" с КВИРом - дон Рэба с его штурмовиками.
А масса жертв может быть, если люди, которых Трамп призывает "выйти на улицы" и свергнуть власть аятолл, послушают его, но не получив от него никакой поддержки, кроме бомбёжек, будут разгромлены как в прошлом году. Сегодня, в условиях войны это может быть очень кроваво и будет оправдано как "уничтожение врагов нации, помогающих внещним врагам".
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Труси-Хрестик
1 Так США має вводити війська щоб допомогти протестуючим чи мають спочатку в ООН отримати мандат?
2 Якщо США не введуть - то це вони правильно поступили і не вмішуються у внутрішні справи -чи не правильно
3 Якщо айятоли будуть вбивати то це вина айятол чи США
4 Якщо США допоможуть , але в процесі допомоги аятоли все одно вбють якусь кількість населення-це вина США ?
І таких питань -цще десяток..
Тому
лад, ти за те щоб Харків стерли з лиця землі, поки США будуть отримувати дозвіл від ООН нам допомогти а агресор педерація в цьому ж ООН буде використовувати право ВЕТО
Чи все таки США добре зробили що нам підсобили грошима і зброєю не дочікуючись поки офіційні органи світу приймуть таке рішення.
Додано: Пон 02 бер, 2026 12:51
Я не розумію цієї радості з приводу того, що українським чоловікам не надаватимуть тимчасовий захист. Ну, виженуть їх з Норвегії або Німеччини та інших країн, і що далі? Проблема в тому, що вони не хочуть жити в Україні. Ось цю проблему необхідно вирішувати, а не сподіватись на те, що вони вимушено повернуться в Україну або не виїжджатимуть, оскільки їх ніхто ніде не чекає.
