Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:23

Форумчани року 2026

Шановні форумчани, медалі як і раніше будуть вручатися щотижня.

1. Найпопулярніший автор (той, який сукупно набере за свої повідомлення за період найбільшу кількість оцінок "+1")

2. Найкорисніший матеріал (за результатами оцінок "+1" за окремий конкретний матеріал)

3. Найбільша кількість корисних посилань у Форумі на сторінки Порталу Finance.UA які мають +1
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:23

За 01.01.2025 - 04.01.2025

rjkz - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:

rjkz
Ой+
Vadim_
moveton
Navegantes
hxbbgaf
Hotab
Василь-Рівне
alibob
wild.tomcat

Топ-10 по другому пункту:

rjkz Повідомлення
hxbbgaf Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
Hotab Повідомлення
Кащей Повідомлення
wild.tomcat Повідомлення
M-Audio Повідомлення
Faceless Повідомлення
rjkz Повідомлення
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 11:52

Re: Форумчани року 2026

За 05.01.2026 - 11.01.2026
orest - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Realist - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
orest
dr_bastm
Shaman
Hotab
slonomag
Water
smdtranz
maniachello
Господар Вельзевула
moveton

Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
dr_bastm Повідомлення
Water Повідомлення
smdtranz Повідомлення
Господар Вельзевула Повідомлення
adeges Повідомлення
maniachello Повідомлення
orest Повідомлення
SAndriy1 Повідомлення
slonomag Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Realist
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 10:47

Re: Форумчани року 2026

За 12.01.2026 - 18.01.2026
rjkz - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
maniachello - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Бетон
BIGor
Хомякоид
Amethyst
orest
Vadim_
Realist
Shaman
Дюрі-бачі

Топ-10 по другому пункту:
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
orest Повідомлення
Бетон Повідомлення
adeges Повідомлення
Realist Повідомлення
akurt Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Хомякоид Повідомлення
Сибарит Повідомлення

Топ по третьому пункту:
maniachello
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:28

Re: Форумчани року 2026

За 19.01.2026 - 25.01.2026
Бетон - найбільша кількість +1
Freza - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
Бетон
Navegantes
Господар Вельзевула
Shaman
Striker
Wirująświatła
Freza
rjkz
Hotab
foxluck

Топ-10 по другому пункту:
Freza Повідомлення
Shaman Повідомлення
Striker Повідомлення
Бетон Повідомлення
Бетон Повідомлення
Господар Вельзевула Повідомлення
maniachello Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
Миша-клиент Повідомлення
akurt Повідомлення
Повідомлення Додано: Пон 02 лют, 2026 11:01

Re: Форумчани року 2026

За 26.01.2026 - 01.02.2026
jabba - найбільша кількість +1
Бетон - повідомлення з найбільшою кількістю +1
jabba - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
jabba
moveton
Господар Вельзевула
Бетон
osafly
Amethyst
Shaman
fox767676
Striker
adeges

Топ-10 по другому пункту:
Бетон Повідомлення
Господар Вельзевула Повідомлення
adeges Повідомлення
s0v7a Повідомлення
jabba Повідомлення
jabba Повідомлення
orest Повідомлення
osafly Повідомлення
Howl Повідомлення
moveton Повідомлення

Топ по третьому пункту:
jabba
moveton
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 10:58

Re: Форумчани року 2026

За 02.02.2026 - 08.02.2026
Damien - найбільша кількість +1
smdtranz - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Damien
hxbbgaf
moveton
smdtranz
slonomag
rjkz
viy
Navegantes
Faceless
Hotab

Топ-10 по другому пункту:
smdtranz Повідомлення
slonomag Повідомлення
viy Повідомлення
Damien Повідомлення
барабашов Повідомлення
Shaman Повідомлення
Damien Повідомлення
adeges Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення

Топ по третьому пункту:
moveton
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 10:47

Re: Форумчани року 2026

За 09.02.2026 - 15.02.2026
akurt - найбільша кількість +1
Hotab - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
akurt
moveton
Hotab
Бетон
slonomag
Striker
Сибарит
Vadim_
Хомякоид
rjkz

Топ-10 по другому пункту:
Hotab Повідомлення
Realist Повідомлення
osafly Повідомлення
slonomag Повідомлення
KVV Повідомлення
The_Rebel Повідомлення
Striker Повідомлення
Бетон Повідомлення
Бетон Повідомлення
won Повідомлення

Топ по третьому пункту:
moveton
akurt
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 14:41

Re: Форумчани року 2026

За 09.02.2026 - 15.02.2026
Сибарит - найбільша кількість +1
maniachello - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
moveton
rjkz
Faceless
edgar_po
Hotab
prodigy
Navegantes
orest
akurt

Топ-10 по другому пункту:
maniachello Повідомлення
M-Audio Повідомлення
Water Повідомлення
reus Повідомлення
orest Повідомлення
edgar_po Повідомлення
moveton Повідомлення
Realist Повідомлення
akurt Повідомлення
akurt Повідомлення

Топ по третьому пункту:
moveton
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 13:41

Re: Форумчани року 2026

За 23.02.2026 - 01.03.2026
Василь-Рівне - найбільша кількість +1
Василь-Рівне - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Amethyst - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Василь-Рівне
rjkz
Hotab
Сибарит
холява
Хомякоид
akurt
osafly
Ірина_
Frant


Топ-10 по другому пункту:
Василь-Рівне Повідомлення
холява Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
Hotab Повідомлення
Frant Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Ірина_
Amethyst
