Додано: Вів 03 бер, 2026 17:57

Shaman написав: ............

а деякі зрадофіли готові здатися за будь-яких умов - бо надіються, що за руський язик їх будуть бити не дуже сильно...



щось ЛАД забув, що УПА воювала 10 років без ніякої допомоги... або гадає, що всі такі, як він

Та ні.Я гадаю, що занадто багато таких, як ви - згодних пропагандонити з теплого дивану десь у глибокому тилу і сподіватися, що їх не призовуть. Особливо добре це виходить у тих, хто забезпечив собі будь-яким чином бронь.А щодо "УПА воювала 10 років без ніякої допомоги", то, по-перше, не порівнюйте партизанську війну з бойовими діями на фронті. "Офіційно УПА припинила існування. Того дня вийшов наказ Головного Командира УПА Шухевича про розформування останніх бойових загонів та штабів УПА: воїнам УПА на вибір — перехід на Захід чи вливання до збройного підпілля". Ховатися по криївках і час від часу здійснювати напади на окремих громадян та засідки на окремих чи на маленькі группи військових можна довго.По-друге, де ж ви візьмете хоча б набоїв на 10 років війни? Маленькі групи (3-5 чоловік) могли себе якось ще "самозабезпечувати" за рахунок вбивства окремих червоноармійців або крадіжки, на хоч трохи серйозні дії так не вийде.Ну і, по-третє, чого ж так скромно - "10 років". Давайте вже порахуємо років 45 - "воїн УПА Ілько (Ілля) Оберишин залишався у підпіллі до 1991 року". Толку, правда з його підпілля.