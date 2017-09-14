RSS
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 17:59

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
2 місяці тому в Ірані були заворушення, загинуло 3000 людей(нагадаю що у нас загинуло 100 людей, в Білорусії - десь 4 людини), тобто це були дуже серйозні протести. Але США не напали, чекали. Тепер, коли все затихло, повстанців знищили, США напали. По-моєму США(Трамп) поступили підло по відношенню до іранського народу(в цьому аспекті).
США(Трамп) переслідує лиш власні інтереси.

Вообще-то, я всё время пишу об этом.
Свобода, демократия, права человека - это всё словесные узоры. Преследуются всегда какие-то вполне материальные цели. Иногда они на поверхности, иногда скрыты поглубже, порой очень глубоко, так что сложно понять.
Не хочет признавать (или, действительно, не понимает) этого только шаман.


США мають значні витрати на СВО Іран (чому СВО, тому що президент має право не погоджувати з Сенатом дрібні військові дії), якщо це дійсно не сво, а війна -то має голосувати Сенат і палата представників

Трамп щось казав про страхування танкерів у страховій палаті (США), хто застрахується -того під конвоєм військового корабля США проведуть безпечно через Гормузську протоку,
нічого особистого тільки Трамповський бізнес.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Американська субмарина потопила іранський ваєнний корабль

https://www.facebook.com/share/r/16VaQf ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:28

  Hotab написав:Американська субмарина потопила іранський ваєнний корабль

https://www.facebook.com/share/r/16VaQf ... tid=wwXIfr

"Іранський ваєнний корабль, іди на ..." )
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:36

  GALeon написав:США безстроково виведуть з-під санкцій Rosneft Deutschland

І шо?
Ти сам подумай- США-Німці...
Чи вже все повернули кацапнафті та вибачились?
IMHO, такі дії потрібні для роботи німецького нафтопереробного, гроші шоб ходили та нафту постачали.
А москалі тут зовсім ніяк, ні на пів шишечки.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:38

Случайно посмотрел 1-ю страницу темы.
Там опрос от 11.09.2024 о сроках войны. Причём в формулировке: "Скільки ще триватиме війна?"
Большинство - 48 их 82 ответивших - называли срок до 2 лет. Т.е до когца лета в єтом году.
59 - до 3 лет.Но при этом 21 человек назвали больше 5 лет. Интересно, кто эти оптимисты и какие сроки они назвали бы сегодня.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:44

  ЛАД написав:Случайно посмотрел 1-ю страницу темы.
Там опрос от 11.09.2024 о сроках войны. Причём в формулировке: "Скільки ще триватиме війна?"
Большинство - 48 их 82 ответивших - называли срок до 2 лет. Т.е до когца лета в єтом году.
59 - до 3 лет.Но при этом 21 человек назвали больше 5 лет. Интересно, кто эти оптимисты и какие сроки они назвали бы сегодня.

Сроки названы

  Xenon написав:
У кремлі планують продовження війни в Україні щонайменше до вересня 2026 року, - ISW

Аналітики ISW звернули увагу на джерела кремлівського інсайдера, одно з яких заявило, що адміністрація російського диктатора володимира путіна опрацювала три сценарії, усі з яких передбачають продовження війни до виборів до Державної Думи рф у вересні 2026 року. Найімовірнішим визнано сценарій, за якого поточна динаміка воєнного часу зберігається без радикальних змін у військовій чи економічній сферах.

"Ці заяви інсайдерів свідчать про те, що кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше", - йдеться у звіті ISW.

https://www.rbc.ua/rus/news/viyna-ukray ... 18914.html


Кто этого не видит, рекомендую снять розовые очки ...
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:47

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:США(Трамп) переслідує лиш власні інтереси.

С пробуждением, Нео!..

Ви про що? У мене штампів немає. На відміну від 99% людей.
Я пишу те, що бачу.
В Україні Трамп реально хоче миру. І Трамп є на боці України, а не на боці РФ.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 04 бер, 2026 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:52

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:США(Трамп) переслідує лиш власні інтереси.

С пробуждением, Нео!..

Ви про що? У мене штампів(як у 99% людей немає).
Я пишу те, що бачу.
В Україні Трамп реально хоче миру. І Трамп є на боці України, а не на боці РФ.

І написав штамп, що Трамп хоче миру ...

так хоче, що нічого для цього не робить

Не на боці РФ ?
Передивись відео з Анкоріджа )
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 18:55

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Ви про що? У мене штампів(як у 99% людей) немає.
Я пишу те, що бачу.
В Україні Трамп реально хоче миру. І Трамп є на боці України, а не на боці РФ.

І написав штамп, що Трамп хоче миру ...

так хоче, що нічого для цього не робить

Не на боці РФ ?
Передивись відео з Анкоріджа )

Ти надто тупий(або куплений) щоб зрозуміти для чого(і чому) Трамп це робив.
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 19:04

з моря, кеп.

  ЛАД написав:
  Schmit написав:

Где вы находите всякий мусор?
Очередной балабол, рассуждающий с умным видом о том, в чём абсолютно не разбирается.
Почему он взял за пример Одессу?
По Харькову дроны врагу запускать значительно ближе - расстояние от центра города до границы всего примерно 30 км. От Харькова до Белгорода - 80 км по трассе. И ничего, наши пвошники умудряются сбивать.
Конечно, не всё. Но всё не удаётся сбить никому. Даже реально хорошая и надёжная израильская ПВО при несравнимо меньшей площади, которую надо прикрыть, что-то пропускает.

бо ППО діє з моря, кеп.
