Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 03:42

  killer_of_liars написав:
  Hotab написав:Якщо буквоїдно, то Повітряні сили ЗСУ.

Так, тут я трошки помилився.
Не патріотом єдиним, літаки теж збивають.

Та ну що ж це таке, стільки пафосу, «крикливий» нік-нейм, а знань нуль.
Повітряні сили ЗСУ - це і авіація, і ППО , 2 в одному.
Вони і збивають .
Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки в найближцій психушці
Зображення
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 09:18

  Letusrock написав:Культ смерті та людожерство говорящих голів від ОП. Цікаво, між ними йде змагання хто проблює найогиднішу крінжатину в маси чи їх відібрали по товщині мед.книжки
цього старого провокатора самого пора в окопи разом з дітьми, бо щось він з 90го воду каламутить, а ні нафронт ні в тюрму так і не попав... а жінка його при шоколадному таки в верховну раду влізла...
рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 11:02

покращення перпозицій

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
рф виграє від ситуації з Іраном: нафта російської марки Urals зросла понад $70 за барель, при цьому в бюджеті рф на 2026 рік закладено ціну нафти в $59, – ЗМІ.


Попереджали, що таких умов як наприкінці листопада 2025 для України вже не буде
Ваш єрмак хвалився що не те, що саботував ,а торпедував їх
Тепер знову постане обмеження армії, вся херсонщина з запоріжжям, демілітаризована слобожанщина і т.і.
типова казка про рибака то золоту рибку. яку заборонили українських школах через декомунізацію

Рік тому потужники віщали що від дефіциту і високих ціни на бензин на заправках мала би капітулювати.

P.S.
каракалпак в кипі: через 2-3 тижні томакгавки закінчацця
